Сторонники объединенной Ирландии впервые победили на выборах в Белфасте
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Выступающая за единую Ирландию партия "Шинн фейн" получила 27 мест в региональном парламенте Северной Ирландии. Она вправе назначить первого министра.

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На парламентских выборах в Северной Ирландии впервые в истории победила националистическая партия "Шинн фейн", выступающая за создание единой Ирландии. Согласно официальным результатам, "Шинн Фейн" получила 27 мест в законодательной ассамблее Северной Ирландии. Она обогнала протестантскую Демократическую юнионистскую партию, у которой 24 места. На момент публикации голоса оставались не подсчитаны только в двух округах из 90.

Вице-президент "Шинн фейн" Мишель О'Нил уже назвала выборы началом "новой эры" в Северной Ирландии. "Это решающий момент для нашей политики и нашего народа, - заявила она. - Я обеспечу руководство, которое будет инклюзивным, которое провозглашает многообразие, которое гарантирует права и равенство для тех, кого исключали, дискриминировали или игнорировали в прошлом".

Партия, имеющая большинство мест в североирландском парламенте, имеет право назначить первого министра Северной Ирландии. Эту должность, вероятно, займет Мишель О'Нил.

Католическая проирландская "Шинн фейн", которая в прошлом считалась политическим крылом военизированной группировки "Ирландская республиканская армия", требует проведения референдума о выходе Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и объединении с Ирландией.

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