Сторонники Трампа анонсировали его инаугурацию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести его "виртуальную инаугурацию" и объявили о мероприятии в Facebook.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Инаугурация" пройдет 21 января 2021 года, когда к присяге будет приведен победивший на выборах демократ Джо Байдена.

"Мы группа частных лиц численностью 325 тысяч, демонстрирующих нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации", — указали организаторы.

Больше 63 тысяч человек уже поставили отметку о том, что намерены посетить мероприятие.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

3

Source

Tags

президент США Facebook Джо Байден Дональд Трамп
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Праздничная неделя вместе: рекомендует Сигне Мейране
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть