Сторонники Трампа анонсировали его инаугурацию

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести его "виртуальную инаугурацию" и объявили о мероприятии в Facebook.

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"Инаугурация" пройдет 21 января 2021 года, когда к присяге будет приведен победивший на выборах демократ Джо Байдена.

"Мы группа частных лиц численностью 325 тысяч, демонстрирующих нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации", — указали организаторы.

Больше 63 тысяч человек уже поставили отметку о том, что намерены посетить мероприятие.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.