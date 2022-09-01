Страны Балтии и Польша рассмотрят введение ограничений на въезд граждан России

Внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши выпустили совместное заявление, в котором назвали согласованные на недавнем саммите ЕС решения лишь "необходимым первым шагом" и выразили готовность вводить визовые ограничения для россиян на национальном уровне. Насколько эту инициативу получится реализовать, не нарушив Шенгенский кодекс, — пока что вопрос.

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Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши рассмотрят принятие дополнительных мер, ограничивающих въезд в эти страны россиян с "визами ЕС". Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, опубликованном на сайте МИД Эстонии.

"С середины июля мы, как граничащие с Россией страны, сталкиваемся с растущей озабоченностью из-за существенного роста граждан РФ, въезжающих в ЕС и шенгенскую зону через наши границы. Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой для общественной безопасности", — отмечают дипломаты четырех стран.

Приостановка соглашения об упрощенном получении шенгенских виз для россиян, о которой накануне договорились министры иностранных дел стран ЕС на неформальном саммите в Праге, в заявлении названа "необходимым первым шагом". Однако, по мнению стран Балтии и Польши, только эта мера не поможет решить обозначенную ими проблему — "поток граждан РФ в ЕС и шенгенские страны" нужно резко сократить, сделав исключения для "диссидентов и гуманитарных случаев".

"Пока подобные меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Беларусью, рассмотрим введение на национальном уровне временных мер по запрету на выдачу виз или ограничение пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, чтобы решить неотложные проблемы общественной безопасности", — говорится в совместном заявлении. Какие именно типы виз понимаются под "визами ЕС" и коснутся ли такие решения исключительно туристов, в тексте не уточняется.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на неформальном саммите в Праге заявил, что "государства ЕС имеют широкую свободу действий в регулировании своей визовой политики; таким образом, каждое государство может принимать и осуществлять национальные меры в сфере выдачи виз". В то же время, опрошенные "Медузой" юристы утверждают, что запрет на въезд в условную Литву россиянину с визой, которую выдала условная Испания, будет нарушать Шенгенское соглашение.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что продолжит работать над проектом общего запрета на въезд россиян в ЕС. "Готовность к более радикальным решениям разная, но кто-то ведь должен делать первый шаг. Конечно же, мы не собираемся забывать про эту тему и говорить, что ограничимся текущим решением. Будем к нему призывать и в свете восьмого пакета санкций", — заявил он сегодня на пресс-конференции в Таллине.

Своего эстонского коллегу поддержал глава литовского внешнеполитического ведомства. По словам Габриэлюса Ландсбергиса, состоявшиеся в Праге дискуссии "убедили все страны ЕС в том, что миллионы российских граждан с шенгенскими визами являются проблемой не только для стран, граничащих с Россией, но и для региональной безопасности ЕС".

Ранее сообщалось, что вместе с Польшей и странами Балтии ограничить въезд россиян может Финляндия, однако к официальному заявлению она не присоединилась. Министр иностранных дел Пекка Хаависто подчеркнул, что не считает посещающих Европу россиян "угрозой безопасности" и не поддерживает запрет для тех, кто уже получил визу. "Это этический вопрос. [...] Многократные визы не должны выдаваться так же легко, как раньше. Финляндия стремится всячески помогать Украине, сейчас не время для отдыха или роскошного туризма".