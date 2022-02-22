Страны Балтии осудили решение России признать донбасские "республики"

Страны Балтии осудили решение президента России Владимира Путина признать "независимость" так называемых Донецкой и Луганской народных республик и потребовали санкций против России.

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"Россия разорвала Минские соглашения. Это показывает, что Москва стремится углубить конфликт, а не разрешить его. Решение президента Путина признать сепаратистские районы Донецкой и Луганской областей государствами является грубым и неоправданным нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Эстония этого никогда не признает. Кризис с безопасностью в последние месяцы еще раз показал, кто агрессор, а кто жертва. Ответ Евросоюза должен быть быстрым, эффективным и единым. Это означает санкции", — сказал президент Эстонии Алар Карис.

В совместном заявлении президент Латвии Эгил Левитс, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнули, что Россия насильственно пытается добиться смены политического руководства и внешней политики Украины, грубо нарушая нормы международного права под надуманным предлогом и распространяя заведомо ложную информации.

Руководители государства подчеркнули, что принятое президентом России Владимиром Путиным решение о признании независимости неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей продолжает начатую в 2014 году атаку на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, незаконно меняя границы в Европе.

"Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество предпринять самые решительные шаги для прекращения российской агрессии и оказания помощи Украине. Мы призываем международное сообщество к согласованным действиям путем введения жестких экономических санкций в отношении Российской Федерации и лиц, несущих ответственность за атаку на украинскую государственность", — отметили первые лица страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал в Twitter признание так называемых Донецкой и Луганской народных республик "недопустимым нарушением международного права". Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните добавила в Twitter, что "способ, которым мы ответим, определит нас для будущих поколений".