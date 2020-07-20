Страны Балтии выступили против вывода американских войск из Европы

Латвия, Литва и Эстония совместно выступили против предполагаемого вывода американских войск из Европы. После встречи в Таллине со своим германским коллегой Хайко Масом в понедельник, 20 июля, министры иностранных дел трех стран заявили, что большее присутствие военнослужащих США в Европе даст лучший эффект в плане устрашения России.

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Таким образом они отреагировали на объявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии почти на 10 тысяч военнослужащих.

"Это не секрет: нам определенно не хватает некоторых навыков", — заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что балтийские страны надеются при этом на помощь союзников и на большее присутствие у себя американских солдат — но не за счет Германии. С аналогичными заявлениями выступили и главы оборонных ведомств Латвии и Эстонии Эдгар Ринкевич и Урмас Рейнсалу.

Вывод войск из Германии Дональд Трамп обосновал, среди прочего, недостаточными, с его точки зрения, расходами Берлина на оборону. Часть дислоцированного в ФРГ контингента он намерен вернуть в США, а часть — перевести в другие европейские страны, в частности в Польшу.