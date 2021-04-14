Страны ЕС дали зеленый свет единому прививочному сертификату

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (COREPER) согласовал общую позицию для переговоров с Европарламентом по введению в ЕС единых прививочных сертификатов. Окончательное решение о введении в Евросоюзе документов с данными об иммунитете к Covid-19 ожидается до лета. О преимуществах сертификатов будет решать каждая страна ЕС самостоятельно.

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COREPER согласовал общую позицию для переговоров с Европарламентом по введению в ЕС единых прививочных сертификатов, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в Twitter 14 апреля.

"Этот шаг "демонстрирует решимость содействовать свободе передвижения путем введения общего инструмента", — отметил Рейндерс.

I welcome the adoption of the @EUCouncil’s mandate to start negotiations with @Europarl_EN, to adopt the Digital Green Certificate before the summer. Today’s Coreper agreement is a key step forward and shows determination to facilitate free movement through a common instrument. — Didier Reynders (@dreynders) April 14, 2021

Решение о введении единых прививочных сертификатов в ЕС будет окончательно принято еще до начала лета, полагает Рейндерс. Накануне он заявил на заседании одного из комитетов Европарламента, что сертификаты планируется ввести в конце июня и они будут использоваться до конца пандемии Covid-19.

Ожидается, что документ будет содержать информацию об иммунитете его владельца от коронавируса, которая может основываться не только на прививке, но также на перенесенном заболевании или негативном результате теста.

Какие преимущества будет давать такой сертификат, будет решать каждая страна ЕС в отдельности. При этом не предполагается, что этот документ станет необходимым условием для въезда в ту или иную европейскую страну. Сертификат планируется выдавать в электронном или печатном виде, который будет содержать штрих-код.