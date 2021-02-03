Страны ЕС обсудят новые санкции из-за решения суда по Навальному
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Представители стран ЕС обсудят общую реакцию после оглашения решения суда о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному реальным наказанием, сообщил представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

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"В свете приговора будет идти разговор о том, как быть дальше", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду. "Мы будем с европейскими партнерами говорить о том, как реагировать на это", - добавил он. Конкретных предложений по возможным новым санкциям он не назвал.

На уточняющий вопрос, когда могут начаться эти консультации, официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер сказал, что расписания не знает, напомнив, что на этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель планирует посетить Москву.

Во вторник суд удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" и заменив его на 3,5 года колонии общего режима. При этом суд зачел год домашнего ареста, который оппозиционер отбыл за время следствия. Таким образом, он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

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Интерфакс

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Source

Интерфакс

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