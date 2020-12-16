Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против режима Лукашенко
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Страны Евросоюза вводят уже третий санкционный пакет на фоне конфликта вокруг президентских выборов в Беларуси. На этот раз штрафные меры примут против еще 29 физических лиц и семи компаний.

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Государства Евросоюза согласовали новый, уже третий пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Послы стран ЕС в среду, 16 декабря, единогласно одобрили визовые и имущественные запреты в отношении не только еще 29 физических лиц, но и — впервые — против целого ряда предприятий. В новый штрафной список, помимо отдельных конкретных лиц, включены семь белорусских компаний и организаций, сообщили западные информагентства со ссылкой на дипломатов.

Внесенные в черный список белорусские компании впредь не смогут заниматься бизнесом в Евросоюзе. Их имущество в ЕС будет заморожено. Новый пакет штрафных мер будет официально принят на заседании совета министров стран Евросоюза 17 декабря. По словам дипломатов, это простая формальность, поскольку принципиальное решение уже вынесено.

Главы МИД стран ЕС только в середине ноября приняли решение расширить санкциипротив учреждений, предприятий и компаний, связанных с Александром Лукашенко и его семьей. Ранее Евросоюз уже принял штрафные меры в отношении 55 белорусов, которые предположительно несут ответственность за нарушения на президентских выборах в Беларуси, состоявшихся 9 августа, и насилие правоохранительных органов против участников акций протеста.

Массовые протесты в Беларуси


С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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