Страны ОЗХО дадут России 10 дней на ответы об отравлении Навального

Группа из 45 стран, включая Германию, Великобританию и Канаду призвала Россию предоставить ответы на вопросы об отравлении критика Кремля, оппозиционного политика Алексея Навального.

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Они уведомили исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о намерении официально обратиться к РФ с этой просьбой в соответствии со статьей IX Конвенции о запрещении химического оружия, сообщила делегация Великобритании в ОЗХО в Twitter во вторник, 5 октября.

Today, 45 States Parties, including 🇬🇧, have informed the #OPCW Executive Council that they will formally put questions to Russia about the poisoning of @Navalny, under Article IX of the Convention. Russia has 10 days to answer. Details will appear here: https://t.co/hfvYMeEVwP pic.twitter.com/rhY3rk3HX5 — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) October 5, 2021

Делегаты напомнили, что, согласно правилам ОЗХО, у Москвы будет 10 дней на предоставление ответа. "Важно, чтобы Россия подробно изложила шаги, предпринятые для расследования и прояснения случая использования химического оружия на ее территории", — заявили западные страны.

Одновременно авторы заявления призвали союзника РФ — Сирию впустить в страну инспекторов по вооружениям и подчеркнули, что Дамаск по-прежнему нарушает свои обязательства перед ОЗХО. Заседание исполнительного комитета ОЗХО, в который входит 41 государство, состоится на текущей неделе.

Отравление Навального "Новичком"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, который летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам, независимо друг от друга, пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Россия упорно отрицает свою причастность к отравлению оппозиционного политика. В августе 2021 года МИД РФ выпустил очередное заявление, в котором утверждается, что инцидент с Навальным год назад с посадкой в Омске самолета, на котором он летел в Москву, и последующей госпитализацией оппозиционера — это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России. В свою очередь делегация РФ в ОЗХО в ответ на призывы расследовать отравление Навального заявляла, что "Россия никому ничего не должна".

Из-за отравления Навального, а также его ареста после возвращения в Россию санкции против Москвы также ввели США и ЕС.