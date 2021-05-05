Страны Запада хотят и будут прививаться не векторными, а мРНК-вакцинами

Компании BioNTech и Pfizer обеспечили глобальный прорыв новой технологии, на которую Евросоюз сделал теперь ставку, разочаровавшись в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Жителям планеты ввели уже свыше 1 миллиарда доз вакцин от коронавируса, подсчитало в конце апреля французское информационное агентство AFP. При этом, по его данным, самой распространенной в мире является вакцина британо-шведской компании AstraZeneca, разработанная учеными Оксфордского университета и получившая название Vaxzevria: ее используют уже как минимум в 156 странах.

Богатые страны предпочитают мРНК-вакцины

Второе место занимает Comirnaty, германо-американская вакцина компаний BioNTech/Pfizer, которую в русскоязычной среде чаще всего называют "пфайзеровской". Ей прививают не менее чем в 91 стране. На третьем месте - американская Moderna, применяемая в 46 странах. Затем идут китайская Sinopharm, российская "Спутник V"и еще одна вакцина из КНР - Sinovac, сообщило AFP. В своих подсчетах оно, по всей видимости, руководствовалось не фактом регистрации препарата в той или иной стране, а его реальным использованием в ходе массовой вакцинации населения.

Таким образом, констатировало агентство, "оксфордская" вакцина распространена как в богатых, так и в бедных странах, в том числе потому, что AstraZeneca является ключевым поставщиком международной благотворительной программы COVAX, призванной обеспечить под эгидой ВОЗ справедливое распределение вакцин по всему миру. В то же время "более дорогие и сложные в хранении" вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna, отметило AFP, "используются в основном в богатых странах".

Однако становится все более очевидным, что дело тут не только и даже не столько в цене и необходимости иметь в достаточном количестве холодильные установки со сверхнизкими температурами, сколько в самих типах этих вакцин. События последних недель чрезвычайно наглядно продемонстрировали, что население и правительства западных стран в широком смысле этого слова, будь то США, государства Евросоюза, Швейцария, Израиль или Япония, явно предпочитают иметь дело с препаратами BioNTech/Pfizer и Moderna, созданными на основе мРНК-технологии. В то же время в этих странах все более скептически относятся к векторным вакцинам. В эту группу, наряду с препаратом AstraZeneca, входят разработка американской корпорации Johnson & Johnson и российская "Спутник V".

Дания и Швеция отказываются от AstraZeneca и Johnson & Johnson

Весьма показательна в этой связи динамика общественных настроений и политических решений в Германии и скандинавских странах. О том, что жители ФРГ в ходе опросов отдают предпочтение препарату BioNTech/Pfizer и что немецкие медработники отказываются от прививок вакциной AstraZeneca, DW писала еще в феврале.

Неприятие этого векторного препарата, несмотря на по-прежнему огромный неудовлетворенный спрос на прививки от коронавируса, усилилось после участившихся сообщений о тромбозах со смертельным исходом у некоторых привившихся, чаще всего молодых. Поэтому 30 марта власти ФРГ приняли решение прививать этой вакциной в основном людей старше 60 лет. Однако многие представители этой возрастной категории от нее отказываются, поскольку непременно хотят привиться BioNTech/Pfizer.

Куда более решительно действовала Дания. 14 апреля она стала первой страной ЕС, полностью прекратившей использование вакцины AstraZeneca. А 3 мая датские власти отказались и от применения препарата Johnson & Johnson, который в нескольких случаях тоже привел к образованию тромбов. Швеция объявила об отказе от этой вакцины еще 30 апреля, а 3 мая эта страна с 10-миллионным населением сообщила, что передаст инициативе COVAX 1 млн доз препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca, поскольку внутренний спрос на него оказался значительно ниже, чем ожидалось.

Япония и Швейцария признают только BioNTech/Pfizer и Moderna

Схожее решение приняла и администрация США, где уже полностью привиты свыше 100 млн человек. 27 апреля Вашингтон объявил, что даст разрешение на экспорт 60 млн доз произведенной на американской территории вакцины AstraZeneca, как только она будет официально зарегистрирована в стране.

К государствам, которые тоже не выдали (пока) разрешения на применение этого препарата, относятся Швейцария, где используют обе мРНК-вакцины, Япония, где с середины февраля колют BioNTech/Pfizer, а с середины мая планируют начать использовать также Moderna, и Израиль, где полностью сделали ставку на "пфайзеровскую" вакцину.

Таким образом, в настоящий момент в целом ряде ведущих индустриально развитых демократических государств Запада население прививают либо исключительно мРНК-вакцинами (Япония, Израиль, Швейцария, Дания), либо преимущественно такими препаратами (США, ФРГ, Швеция и другие страны ЕС).

Так, Германия в рамках централизованных закупок ЕС и благодаря собственным дополнительным заказам с конца прошлого года по 2 мая получила, согласно официальным данным, в общей сложности 35,7 млн доз. Из них компании BioNTech и Pfizer обеспечили 25,4 млн, AstraZeneca - почти 7 млн, Moderna - 3,1 млн, Johnson & Johnson - 257 тысяч. Как видим, свыше трех четвертей, примерно 80%, приходятся на мРНК-вакцины.

Евросоюз отказывается от дополнительных партий векторных вакцин

Подобные пропорции отчасти сложились еще и потому, что оба производителя векторных вакцин сорвали графики поставок. Так, компания AstraZeneca, которая стала самым первым разработчиком, с которым Евросоюз заключил контракт еще летом 2020 года, в 1-м полугодии 2021 года выполнит свои договорные обязательства, по всей видимости, лишь примерно на треть, что сильно замедлило ход вакцинации в ЕС. Из-за этого Брюссель даже решил судиться с этим производителем. Существенно позже и значительно меньше, чем было оговорено, будет получено во 2-м квартале и от Johnson & Johnson.

Так что плохой имидж в ЕС двух западных векторных вакцин вызван не только медицинскими факторами, подорвавшими веру в их безопасность, но и производственными проблемами, породившими сомнения в надежности этих поставщиков. Тем более, что образовавшуюся брешь срочно закрыли BioNTech и Pfizer, обещав до конца июня предоставить ЕС дополнительно 50 млн доз, произведенных с помощью многочисленных партнеров на реконструированных заводах этих компаний в немецком Марбурге и бельгийском Пуурсе.

Из всего этого Евросоюз сделал соответствующие выводы. 21 апреля стало известно, что Брюссель отказался от опциона на 100 млн доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных прошлогодним договором в дополнение к твердо оговоренным 300 млн, и не воспользуется опционом на 200 млн доз препарата Johnson & Johnson, ограничившись закупкой законтрактованных 200 млн.

ЕС заказывает 1,8 миллиарда доз для взрослых и детей

А 23 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в Пуурсе предприятие американской корпорации Pfizer, где сообщила, что уже практически готов новый договор о поставках в ЕС в течение двух лет 1,8 млрд доз вакцины Comirnaty.

Такой гигантский объем может понадобиться в 2022 и 2023 годах для повторной прививки (ревакцинации) населения Евросоюза, составляющего 450 млн человек, включая детей, которых впредь тоже собираются прививать. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже рассматривает заявку создателей вакцины BioNTech/Pfizer на ее использование в возрастной группе 12-15 лет, в США соответствующее разрешение может быть выдано уже в ближайшее время.

Заключение столь масштабного контракта говорит о том, что Брюссель кардинально изменил свою закупочную стратегию. Если летом и осенью прошлого года, когда клинические испытания различных вакцин еще не были завершены, руководство Евросоюза не захотело "класть все яйца в одну корзину" и заключило соглашения с шестью производителями вакцин нескольких типов, то теперь подчеркнуто сделало выбор в пользу мРНК-технологии.

При этом ставка на лидера, консорциум компаний BioNTech и Pfizer, не означает предоставления ему монопольных прав. С большой долей вероятности в распоряжении европейцев и тем самым, в конечном счете, всего человечества уже во второй половине этого года будет выбор из трех подобных препаратов. Ведь самое позднее в июне ожидается регистрация второй немецкой мРНК-вакцины, разработанной компанией CureVac, у которой ЕС заказал в общей сложности 405 млн доз.

Технология мРНК: "потрясающий потенциал" и "стратегический приоритет"

К тому же на дальнейшую мощную экспансию в Европе и в глобальном масштабе нацелена американская Moderna. Только в этом году компания намерена выпустить 1 млрд доз, в следующем году планируется довести производство до 3 млрд доз, чему, в частности, будет способствовать увеличение мощностей двух заводов в Швейцарии и Испании. Причем Moderna готовится к поставкам не только в богатые страны: 3 мая она заключила контракт с благотворительной программой COVAX на предоставление ей по минимальным ценам 500 млн доз в течение этого и следующего года.

И все это, скорее всего, лишь начальная фаза внедрения в современную фармацевтику мРНК-технологии. Она имеет "потрясающий потенциал", заявил еще в марте изданию Wall Street Journal глава Pfizer Альберт Бурла и сообщил, что корпорация будет теперь самостоятельно разрабатывать мРНК-препараты против других вирусов и болезней.

А новая руководительница немецкой фармацевтической компании Merck Белен Гарихо заявила в начале мая газете Handelsblatt: "Никто не ожидал, что вакцины от ковида на основе мРНК-технологии окажутся настолько успешными. Ей потребовались 20 лет, чтобы совершить этот прорыв. Есть очень хорошие возможности для применения этой технологии, например, при лечении рака. Для Merck участие в ее развитии является одним из стратегических приоритетов".