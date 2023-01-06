“Страшный человек”. Что известно о помилованном заключенном, воевавшем в Украине в составе "ЧВК Вагнера"

Основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе военной компании, помиловали после завершения полугодового срока, проведенного на фронте.

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На видео, распространенном российским государственным агентством РИА Новости, Пригожин жмет руки мужчинам в военной форме и поздравляет их. Всего их - около 20 человек. За что были судимы эти люди - не уточняется.

В ролике о том же событии, опубликованном принадлежащим Пригожину СМИ "РИА ФАН", основатель "ЧВК Вагнер" утверждает, что с них сняли все судимости - не только последнюю, но и более ранние, а также наградили государственными наградами России - медалями "За отвагу". О помиловании и награждении заключенных известно только со слов самого Пригожина.

"Если жив-здоров, все в порядке, руки-ноги на месте, те, кто возвращаются к нам, - возвращаются к нам. Те, кто не возвращается к нам, - едут домой", - говорит Пригожин, обращаясь к заключенным. "Милиция к вам с уважением относится. Проговоры на различных уровнях все сделаны, чтобы не было придирок", - добавляет он.

Среди показанных на видео заключенных Би-би-си опознала неоднократно судимого 34-летнего Анатолия Сальмина из Бокситогорского района Ленинградской области. Знакомые Сальмина подтвердили, что на видео действительно он. На фразе Пригожина: "Алкоголь - зло. Наркотики - зло. Бабы - добро", - Сальмин, стоящий по правую руку от Пригожина, начинает смеяться.

До 2010 года Сальмин успел получить несколько сроков, один из которых - условный за самовольное оставление части или места службы, а второй - реальный, за угон автомобиля. В заключении Анатолий Сальмин провел недолго - он вышел условно-досрочно.

Приговор за убийство

Выйдя на свободу, Сальмин со своим знакомым отправился на рыбалку, там пили, о чем-то поспорили, завязалась драка. Согласно приговору, вынесенному в 2011 году, Сальмин повалил товарища на землю и ударил камнем по голове несколько раз. Когда мужчина потерял сознание, Сальмин потащил его в воду, схватил приятеля за шею и погрузил голову под воду на несколько минут. Мужчина пришел в сознание и стал махать руками, но через 3-4 минуты перестал шевелиться. Сальмин оставил тело товарища в воде и ушел.

Суд признал Сальмина виновным в умышленном причинении смерти и приговорил его к девяти годам колонии. Но вышел он раньше - в 2018 году, опять получив условно-досрочное.

Близких родственников у Сальмина не осталось, он - выпускник детского дома. В судебных документах упоминается, что у него есть среднее специальное образование. На свободе Сальмин подрабатывал сантехником, хотя официальной работы у него не было (об этом он писал на своей странице "Вконтакте"). Жил в гражданском браке.

Одна его знакомая в разговоре с Би-би-си описывает Сальмина в этот период так: "Он был очень хорошим, добрым, ответственным. Но потом резко изменился, когда стал употреблять наркотики. Он стал безумно жестоким".

В 2020 году Сальмин, на тот момент уже трижды судимый, был известен в Пикалево, где он жил. Он регулярно воровал у соседей то триммер для травы, то телевизор, то микроволновку, то стиральную машинку. На суде во всех кражах Сальмин признался.

"Это малая доля тех преступлений, которые он совершил, - сказала в интервью Би-би-си еще одна его знакомая. - Это только те люди, которые осмелились написать на него заявление. Но есть и те, кто молчал. Есть люди, которые до сих пор очень боятся, что он вернется в наш город. И я очень боюсь, что он что-то сделает с этими людьми. Сальмин - страшный человек".

Знакомая рассказывает, что он может быть причастен и к жестокому преступлению, жертвой которого стал ее близкий человек. По ее словам, Салмин якобы угрожал убийством в случае, если жертва заявит в полицию.

Суд рассматривал дела о многочисленных кражах и приговорил Сальмина к двум с половиной годам строгого режима. Прямо в колонии он вступил в ряды "ЧВК Вагнер" и уехал в Украину.

"Я знал, что он уехал воевать, - сказал Би-би-си знакомый Сальмина. - Но в августе до меня дошли слухи, что он там был убит. А сегодня я увидел это видео, как их награждали… И я не понимаю: за что? Для меня дико, когда такого человека, как Анатолий, называют героем".

На видео встречи с Пригожиным помилованные заключенные говорят, что война изменила их и теперь они стали другими людьми.

"Самое главное, что я здесь приобрел семью - братьев, наставников - старших братьев и отцов командиров. Сам я детдомовский, у меня никогда не было… А тут я до дрожи в сердце" - сказал Сальмин, глядя в камеру.

Условия "контракта"

Первые сообщения о том, что в российских колониях начали набирать заключенных для участия в войне на территории Украины, появились в июне 2022 года.

В сентябре в сети было опубликовано видео, на котором мужчина, похожий на Евгения Пригожина, говорил с построенными на плацу заключенными, объясняя условия вербовки. По словам мужчины, ЧВК заключает с осужденными контракт на полгода. Те, кто проведет эти шесть месяцев на войне и останется в живых, получат помилование и могут не возвращаться в колонию.

Из данных, опубликованных ФСИН, следует, что только в сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тыс. человек. Это заметили журналисты "Медиазоны" (признаны властями России СМИ-иноагентом). По оценке правозащитной организации "Русь сидящая", к ноябрю более 30 тыс. уехали на фронт в составе "ЧВК Вагнера".

Точное число российских заключенных, погибших на войне в Украине, не известно. И правозащитники, и источники Би-би-си на передовой говорят о большом числе потерь, которые несут отряды, составленные из осужденных.

Би-би-си удалось установить имена 240 заключенных, погибших в Украине. И их число стремительно увеличивается.

В конце декабря военный пенсионер Виталий Вотановский нашел в Краснодарском крае кладбище "ЧВК Вагнера", на котором похоронены заключенные, погибшие в Украине. 20 декабря активист насчитал там 47 могил, а 2 января их стало уже более ста.

То, что на кладбище захоронены военные "Вагнера", признал основатель компании Евгений Пригожин. Проверив данные 67 захороненных, Би-би-си установила, что все они были осуждены и должны сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы. Многие получили срок за тяжкие и особо тяжкие преступления - в том числе против близких родственников.