Стрельба на юге Швеции: в торговом центре убит человек, задержан подросток

Шведская полиция сообщила об инциденте со стрельбой в торговом центре Emporia в городе Мальме на юге Швеции. Предполагаемый стрелок задержан. В результате стрельбы два человека получили ранения, один из них скончался.

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В торговом центре Emporia на юго-западе Мальме, третьего по величине города Швеции, вечером в пятницу, 19 августа, прозвучали выстрелы. К месту происшествия стянуты значительные силы полиции. Район ТЦ оцеплен, сообщают стражи порядка в Twitter. Как передал телеканал TV4, люди слышали около 20 выстрелов.

По данным полиции, в результате стрельбы пострадали два человека — мужчина и женщина. Позднее мужчина скончался.

Задержан подросток

Задержан подозреваемый — подросток, добавили полицейские через несколько часов. Открыто расследование по статье об убийстве.

По сведениям полиции, непосредственная угроза для населения устранена. Тем не менее, стражи порядка просят граждан воздержаться от посещения торгового центра, поскольку на месте происшествия работают полицейские. Правоохранительные органы опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения.