Стрельба в центре реабилитации наркозависимых в Мексике: более 20 человек убиты

В результате стрельбы, устроенной в центре реабилитации наркозависимых в Мексике, погибли 24 человека, еще семеро получили ранения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

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Трагедия произошла в городе Ирапуато провинции Гуанахуато. СМИ сообщают, что, предположительно, убиты и пострадали все, кто находился в здании в момент стрельбы, которую открыли несколько ворвавшихся туда человек. Полиция сообщает, что никто не был похищен.

Мотивы стрельбы пока не установлены. Губернатор провинции Диего Сингуэ Родригес Вальехо сказал, что, по-видимому, в этом были замешаны банды наркоторговцев.

"Я глубоко сожалею и осуждаю события, произошедшие в Ирапуато. Насилие, порожденное организованной преступностью, не только лишает жизни молодых людей, но и лишает покоя семьи в Гуанахуато ", — заявил губернатор.