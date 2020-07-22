Стрельба в Чикаго: число пострадавших увеличилось до 14 человек

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.

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Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Все раненые доставлены в медицинские учреждения.

По данным Картера, несколько подозреваемых, проезжая на автомобиле, открыли огонь по людям, собравшимся для похорон около одного из домов. Они открыли ответный огонь, после чего подозреваемые, бросив машину, попытались скрыться. Один из них был задержан, поиск остальных продолжается.

СМИ обращают внимание, что инцидент произошел вскоре после того, как министерство внутренней безопасности страны объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе.