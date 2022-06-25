Стрельба в гей-клубе в Осло: двое убитых, 14 человек ранены
Foto: Reuters/Scanpix

По последним данным, два человека погибли и 14 получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Подозреваемый задержан неподалеку от клуба, передает Рейтер со ссылкой на городскую полицию. Пока неизвестно, что послужило мотивом нападения. В субботу в Осло должен состояться ежегодный гей-парад.

Общественный вещатель NRK и другие местные СМИ сообщили, что стрельба произошла в "Лондонском пабе" - популярном гей-баре и ночном клубе в центре города."Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и начал стрелять", - рассказал журналист NRK Олав Рённеберг новостному веб-сайту телеканала.

"Подтверждена смерть двух человек", - говорится в сообщении полиции Осло. 14 пострадавших доставлены в больницы. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое, сообщили журналистам полицейские на месте происшествия. После случившегося над центром Осло кружили вертолеты, сирены машин скорой помощи и полиции сбыли лышны по всему городу.Университетская больница Осло сообщила о переводе в режим повышенной готовности.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Выгодные предложения для празднования Лиго
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Идеи для семейного отдыха с детьми
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах