Стрельба в Грозном: шестеро погибших (дополнено в 15:40)

В Грозном произошла перестрелка, в которой погибли четверо предполагаемых боевиков и двое силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убитые прибыли в Чечню из-за рубежа. Перестрелка с участием силовиков стала первой в Грозном за 13 месяцев, отмечают СМИ.

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Стреляли в Октябрьском районе столицы Чечни, который находится на юго-востоке города и граничит с центром. В районе был введен режим контртеррористической операции.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в перестрелке погибли четверо предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований и трое сотрудников правоохранительных органов. Позже НАК уточнил: погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранение.

Силовики утверждают, что на предложение сдаться "боевики открыли огонь из автоматического оружия". Они были блокированы в частном доме.

Со стороны силовиков погибли два бойца ОМОН, следует из сообщения пресс-службы Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Версия Кадырова

Четверо участников незаконных вооруженных формирований "планировали ряд террористических актов на территории региона", написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он утверждает, что погибшие прибыли в республику из-за рубежа.

"Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений", — заявил Кадыров.

По его версии, в последнее время убитые "прятались в Сирии и в других странах". "Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", — написал в еще одном сообщении глава Чечни и приложил фото из базы розыска — трех жителей Грозного и одного жителя Гудермесского района.

Первая перестрелка за 13 месяцев

Перестрелка с участием силовиков стала первой в Грозном за 13 месяцев, отмечает издание "Кавказский узел".

Последнее нападение на полицейских было в сентябре 2019 года. Тогда сотрудники ГИБДД остановили в Ленинском районе города автомобиль, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Чечни 2001 года рождения. Как утверждали силовики, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем.

До этого серия нападений на сотрудников полиции произошла в Грозном в августе 2018 года.

Режим контртеррористической операции, введенный во вторник в Грозном, в последний раз, по данным "Кавказского узла", был объявлен в столице Чечни в декабре 2016 года. Тогда были убиты семь предполагаемых боевиков и четыре силовика. Ответственность за нападения на силовиков взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в России как террористическая организация).