Стрельба в распределительном центре в Калифорнии: двое погибших, четверо раненых
Foto: Reuters/Scanpix

По меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блафф, штат Калифорния, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

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По данным телеканала, субботу около 15:00 по местному времени неизвестный мужчина въехал на автомобиле в здание центра, из-за чего начался небольшой пожар. Нападавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Жив ли он, неизвестно.

Сотрудник распределительного центра рассказал The New York Times, что слышал от 50 до 60 выстрелов, пока убегал вместе с коллегами.

Другой сотрудник центра заявил The Record Searchlight, что стрелок показался ему знакомым, но его имени он не знает.

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Интерфакс

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Интерфакс

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