Стрельба в Вене: словацкая полиция предупреждала, что злоумышленник пытался купить патроны

Министр иностранных дел Австрии признал, что предупреждение словацких коллег о попытке закупить боеприпасы не было должным образом рассмотрено.

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Полиция Словакии сообщила, что подозреваемые из Австрии летом пытались закупить там боеприпасы и что австрийские власти были об этом извещены.

Нападение в центре австрийской столицы унесло жизни четырех человек, еще 23 получили ранения.

С тех пор выяснилось, что стрелок был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал срок за попытку присоединиться к джихадистам в Сирии.

Как сообщается, его поездка за боеприпасами не увенчалась успехом, поскольку у него не было лицензии на владение оружием.

По сообщениям немецких СМИ, застреленный полицией 20-летний мужчина в июле ездил в соседнюю Словакию, чтобы купить патроны для автомата АК-47, но вернулся с пустыми руками.

Словацкая полиция подтвердила, что они немедленно передали сообщение своим австрийским коллегам, добавив, что больше никак не будут комментировать произошедшее.

Жертвы нападения в Вене



Стало известно, кто стал жертвами стрельбы в центре Вены:



24-летняя немецкая студентка была убита перед рестораном на Рупрехтсплац, в котором она работала официанткой; она училась в университете прикладных искусств.

21-летний Недзип В. из Северной Македонии был застрелен недалеко от Флейшмаркта. Он был художником и любил футбол и много лет играл за местный клуб FC Bisamberg.

39-летний австриец погиб перед рестораном быстрого питания на Шведенплац.

Позднее в больнице от ран скончалась 44-летняя австрийка. В сообщениях говорится, что она работала неподалеку от места нападения в компании Tribotecc.



Из 23 человек, раненных в результате нападения, 13 получили огнестрельные ранения, семеро находятся в тяжелом состоянии. Большинство из них австрийцы, но некоторые пострадавшие родом из Германии, Словакии, Люксембурга и других стран.



Сколько было нападавших?



Австрийские власти заявляют, что убийца был вооружен автоматом, пистолетом и мачете, на нем был муляж пояса со взрывчаткой.

Изначально власти не знали, сколько человек участвовало в нападениях. Атака продолжалась девять минут, и полиция установила шесть мест преступления.

Позднее министр внутренних дел Карл Нехаммер сказал, что нет никаких признаков того, что нападавших было двое, хотя полностью это нельзя исключать.

Запрещенная в России и многих других странах джихадистская группировка "Исламское государство" в своем пропагандистском издании "Амак" взяла на себя ответственность за нападение.

В среду центр Вены постепенно начал возвращаться к нормальной жизни. Мэр города Михаэль Людвиг почтил память жертв минутой молчания. В Австрии продолжается трехдневный траур по погибшим.

Между тем швейцарская полиция арестовала двух человек в дополнение к 14 уже задержанным в Австрии, которые, как предполагается, были связаны с преступником.

Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила, что эти двое были коллегами убийцы. "Все трое также встречались лично", — сказала она изданию St Galler Tagblatt.

Герберт Кикль, член крайне правой Партии свободы, бывший министром внутренних дел в составе коалиционного правительства до 2019 года, подверг резкой критике деятельность австрийского разведывательного агентства BVT.

Нынешний министр внутренних дел в ответ заявил, что агентство BVT серьезно пострадало за время, которое Кикль находился в должности.

Курц призывает Европу к действиям



Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на нападение в Вене, призвав Европейский Союз "уделять гораздо больше внимания проблеме политического ислама в будущем". Он также сказал, что разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами с целью более тесной координации усилий по борьбе с терроризмом.

В интервью немецкому изданию Die Welt Курц заявил: "Я надеюсь, что мы положим конец этой неправильно понимаемой терпимости, и что все страны Европы наконец осознают, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейского образа жизни".

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал к принятию закона о патриотизме ЕС, аналогичному принятому в США после терактов 11 сентября, который расширил полномочия спецслужб.

"Европа и сама Италия не могут просто продолжать ограничиваться громкими словами", — сказал он, имея в виду нападения в Вене и Ницце на прошлой неделе. Напавший на жителей Ниццы человек прибыл в страну из Туниса через Италию.

Председатель парламента ЕС Антонио Таяни снова призвал к созданию "европейского ФБР" для координации работы полиции и спецслужб, расследующих деятельность боевиков ИГ.

Что известно о нападавшем



Министр внутренних дел Австрии сообщил, что "исламистский террорист" по имени Куйтим Фейзулай в апреле 2019 года был заключен в тюрьму на 22 месяца за попытку отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к джихадистам ИГ, и был освобожден всего через восемь месяцев.

По словам Нехаммера, в соответствии с австрийской практикой более мягкого отношения к молодым заключенным, он был освобожден досрочно после того, как убедил власти, что больше не придерживается экстремистских исламистских взглядов.

У него были австрийское и македонское гражданство. Родственники Фейзулая в Северной Македонии рассказали агентству Рейтер, что его задержали в Турции два года назад и отправили обратно в Австрию.

Глава ведомства общественной безопасности Франц Руф позже подтвердил, что Фейзулай прибыл в Турцию 1 сентября 2018 года и был арестован как "иностранный боец" по возвращении в Австрию в январе 2019 года.