Студентка во Франции получила условный срок за одобрение убийства учителя под Парижем
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Суд признал студентку биологии виновной в "оправдании терроризма" после ее поста в Facebook о жестоком убийстве под Парижем. Девушка в течение 6 месяцев будет изучать основные ценности Франции.

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Суд во Франции в пятницу, 23 октября, приговорил 19-летнюю студентку к 4 месяцам заключения условно за одобрение убийства под Парижем учителя лицея. Девушку признали виновной в "оправдании терроризма". Кроме того, студентка биологии должна пройти полугодовую практику, на которой будет изучать основные ценности Французской Республики.

Девушка в суда заявила о своем раскаянии и объяснила, что разместила пост в Facebook, "не подумав". В сообщении, позднее удаленном автором, утверждалось, что жертва нападения заслужила смерть.

Обезглавлен за карикатуры на пророка

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. Это родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. Французский президент Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Полиция провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов. Возбуждено более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете после нападения.

Тысячи человек в ряде городов республики приняли участие в демонстрациях в память об убитом преподавателе. Французские власти приняли решение посмертно наградить Пати орденом Почетного легиона.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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