Субмарины раздора. Австралия и Франция урегулировали спор из-за атомных подлодок

Австралия и Франция сумели урегулировать спор из-за поставок подводных лодок, который осенью прошлого года серьезно испортил отношения двух стран. Австралийские власти согласились выплатить 555 млн евро французскому концерну Naval Group в качестве компенсации за разрыв контракта с Парижем на строительство субмарин.

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В сентябре 2021 года Австралия неожиданно объявила, что отказывается от соглашения с французской стороной, в рамках которого Франция должна была получить около 60 млрд евро за производство 12 подлодок.

Париж был разгневан таким шагом, отозвал для консультаций своих послов из Канберры и Вашингтона и назвал действия австралийских властей "ножом в спину".

Куда "уплыли" подлодки?

Причиной для срыва сделки стало создание между США, Великобританией и Австралией оборонительного союза AUKUS (по первым буквам названий стран-участниц), о чем главы этих государств Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон неожиданно для многих объявили за несколько дней до расторжения контракта.

AUKUS — самое масштабное соглашение о военном сотрудничестве между этими странами после Второй мировой войны. Оно позволяет Австралии строить атомные подлодки с использованием американских и британских технологий.

В Австралии надеются, что решение о выплате компенсации французскому концерну поставит точку в ожесточенном споре между Парижем и Канберрой, который угрожал сорвать переговоры по торговому соглашению между ЕС и Австралией.

Новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, занявший этот пост несколько недель назад, считает компенсацию справедливой и удовлетворяющей всех стороны.

Он заявил, что вскоре поедет с визитом во Францию в надежде "перезагрузить" отношения, переживающие серьезный кризис.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также сказал, что урегулирование неприятного эпизода позволит сторонам перевернуть страницу в отношениях и смотреть в будущее.

Китай недоволен

Франция — не единственная страна, оказавшаяся в проигрыше от создания AUKUS. Китай тоже недоволен созданием оборонительного союза, правда по другой причине.

Хотя прямых упоминаний о Китае в заявлениях стран-участниц AUKUS не звучало, многие эксперты сходятся во мнении, что союз очевидно создавался как противовес растущей военной мощи Пекина на Тихом океане.

Теперь Австралия станет седьмой страной в мире, эксплуатирующей атомные подводные лодки.

Кроме того, соглашение между США, Британией и Австралией также касается сотрудничества в области искусственного интеллекта и других оборонных технологий.