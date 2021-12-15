Суд ЕС обязал признавать семьями однополых родителей и их детей

Высший судебный орган Евросоюза постановил, что во всех странах-членах однополые родители и их дети должны признаваться семьями. Суд в Люксембурге заявил, что если одно государство будет признавать такое родство, то так должны поступать и другие ради обеспечения ребенку права на свободное передвижение, сообщает телеканал Euronews.

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Дело было передано в суд после того, как власти Болгарии отказали в выдаче однополой паре свидетельства о рождении дочери на том основании, что у ребенка не может быть двух матерей.

Гражданство Испании, Британии, Болгарии или никакое?

Болгарка Калина Иванова и родившаяся в Гибралтаре британка Джейн Джонс зарегистрированы как матери Сары, которая появилась на свет в Испании в 2019 году.

Но ни одна из этих родителей не имеет испанского происхождения, а значит, и гражданства Испании. В соответствии с Законом о британском гражданстве от 1981 года, Джонс не может передать подданство Соединенного Королевства своей дочери, поскольку та родилась в Гибралтаре.

На этом основании Иванова сделала запрос о болгарском гражданстве для своего ребенка, который впоследствии был отклонен из-за того, что в Болгарии однополые браки и партнерства юридически не признаются.

В результате Саре угрожает остаться лицом без гражданства и без государства. Она не может покинуть страну проживания своей семьи, Испанию, а также получить личные документы, что ограничит ее доступ к образованию, здравоохранению и социальному обеспечению.

Суд ЕС также постановил, что ребенку должен быть выдан болгарский паспорт.

Родительство важнее "национальной идентичности"

Выступая позднее во вторник, глава судебного отдела неправительственной организации ILGA-Europe Арпи Аветисян сказала:

"Судебное решение принесло долгожданные разъяснения о том, что родительство, установленное в одном государстве-члене ЕС, не может быть отменено другим под предлогом защиты "национальной идентичности".

"Это истинное свидетельство того, что ЕС является союзом равноправия. Мы с нетерпением ждем, когда радужные семьи будут пользоваться своим правом на свободу передвижения и другими основными правами наравне с кем-либо еще. Важно, чтобы это решение было реализовано в ближайшее время не только для малышки Сары и ее семьи, но и для других семей по всему ЕС, которым пришлось за эти права сражаться".

Обе матери приветствовали в заявлении "огромный шаг вперед для всех семей ЛГБТ+ в Болгарии и Европе".

"Это решение повлияет на жизнь от 100 тыс до 150 тыс детей по всему ЕС", — отреагировала в Facebook болгарская ассоциация защиты прав ЛГБТ+ "Действие".

Решение Суда не подлежит обжалованию.