Суд над Саакашвили проходит на фоне столкновений оппозиции с полицией

Слушания по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилисском городском суде проходят на фоне столкновений активистов оппозиции с полицией на подъездах к зданию. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил корреспондент DW с места событий.

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Процесс ведется по делу о возможном превышении Саакашвили полномочий после приказа правоохранительным органам жестко разогнать акцию протеста 7 ноября 2007 года и силового погрома в офисах телекомпании "Имеди".

Полиция распылила перцовый газ

До начала слушаний на прилегающей к суду улице собрались, по оценкам корреспондента DW, 2-3 тысячи человек. Они начали митинговать. Мобилизовано было большое число полицейских. Собравшиеся скандировали: "Миша! Миша!" Правоохранители пробовали отрыть движение на выезд, после чего применили перцовый спрей к одному из демонстрантов.

Саакашвили впервые с момента задержания лично предстал перед судом

Экс-президент Грузии впервые с момента задержания лично предстал перед судом. Саакашвили доставили под усиленной охраной из военного госпиталя в городе Гори, куда он ранее был переведен после почти семи недель голодовки.

"Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии", — заявил Саакашвили, обращаясь к коллегии судей.

После того как судебные приставы ввели политика в зал суда, присутствующие сторонники экс-президента включили гимн Грузии. Судьи сделали замечание и потребовали соблюдать тишину. "Вы запрещаете гимн Грузии, который создал я?" — спросил Саакашвили, обращаясь к судьям.

В зале — помимо Саакашвили — находятся его адвокаты и мать Гиули Анласания. Из представителей СМИ непосредственно на заседании присутствуют лишь журналисты и операторы грузинского Первого канала.

Задержан ряд активистов

Как передало агентство "Интерфакс", сотрудники патрульной полиции задержали перед зданием одного из оппозиционных лидеров — Гиги Угулаву. По данным СМИ, речь идет об административном составе — неподчинении законным требованиям полиции. Кроме того, задержан ряд участников акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автотрассу.

Саакашвили грозит не менее девяти лет тюрьмы

Экс-президента Грузии обвиняют на родине сразу по нескольким уголовным делам. Так, 10 ноября начались слушания по делу о превышении им полномочий после силового разгона акции протеста 7 ноября 2007 года и погрома в офисах телекомпании "Имеди". Прокуратура также обвиняет Саакашвили в растрате госсредств на сумму 9 млн лари (около 3 млн долларов). По совокупности ему грозит не менее девяти лет лишения свободы.

Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В Тбилиси и других городах проходили акции протеста в защиту бывшего главы государства.

Изначально Саакашвили находился под арестом в городе Рустави, а 8 ноября его перевели в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья". Политик держал голодовку с начала октября, а 18 ноября упал в обморок. Позднее Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори, где он, согласно официальной информации, начал снова принимать пищу.