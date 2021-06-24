Суд над Тихановским. В Гомеле судят белорусского оппозиционера, который уже год находится в СИЗО

В Гомельском СИЗО №3 начался суд над белорусским блогером и оппозиционером Сергеем Тихановским, который уже больше года остается за решеткой. Суд проходит в закрытом режиме, адвокаты находятся под подпиской о неразглашении тайны следствия.

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Тихановский проходит по четырем статьям уголовного кодекса: организация массовых беспорядков; организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствование осуществлению избирательных прав и разжигание ненависти. По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Помимо Тихановского, в Гомельском СИЗО в четверг также судят политика Николая Статкевича, блогера Игоря Лосика, блогера Владимира Цыгановича, члена инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской Артема Сакова и модератора соцсетей "Страны для жизни" Дмитрия Попова.

В день начала суда над Тихановским его жена Светлана Тихановская опубликовала заявление на своем канале в YouTube. "Сейчас абсолютно неважно, какой срок запросит Сергею, а также Николаю Статкевичу, Артему Сакову, Дмитрию Попову, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу тот, кто называет себя прокурором, и какой приговор утвердит тот, кто называет себя судьей, — сказала она. — Ведь все понимают, что это не суды, а персональная месть и расправа от того, кто захватил и удерживает власть при помощи насилия".

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года во время сбора подписей за выдвижение в президенты Светланы Тихановской. Выдвижение его самого заблокировал ЦИК: Тихановский отбывал административный арест и не мог лично зарегистрировать свою инициативную группу.

Тихановская принимала участие в президентских выборах, многие западные страны считают, что на них победила именно она. По официальным данным, Тихановская проиграла действующему президенту Александру Лукашенко.

Кто такой Сергей Тихановский



Тихановскому 42 года, около 15 лет он занимался предпринимательством в сфере видеосъемок. Видеоблог "Страна для жизни" он завел весной 2019 года. Клипы с таким же названием — "Страна для жизни" — распространяло и белорусское телевидение. В отличие от официальных телевизионных, клипы Тихановского на YouTube-канале рассказывали о коррупции, всевластии чиновников, недовольстве людей.

Во время поездок по белорусским городам стримы Тихановского собирали людей, которые резко высказывались о действующей власти. Видео под названием "Женщина сказала всю правду про Лукашенко из г. Глубокое" собрало около 900 тысяч просмотров. Блог Тихановского стал популярным.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным.