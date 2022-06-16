Суд назначил реальный срок пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш

Суд изменил наказание пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш по "санитарному делу". Вместо ограничения свободы ей назначили реальный срок, сообщает "Медуза".

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Ярмыш назначили наказание в виде девяти месяцев колонии общего режима и объявили в розыск, поскольку она находится не в России.

"По крайней мере теперь я перестану чувствовать себя белой вороной в компании коллег, половина из которых уже была заочно арестована", — написала она у себя в Twitter.