Суд назначил реальный срок пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Суд изменил наказание пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш по "санитарному делу". Вместо ограничения свободы ей назначили реальный срок, сообщает "Медуза".

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Ярмыш назначили наказание в виде девяти месяцев колонии общего режима и объявили в розыск, поскольку она находится не в России.

"По крайней мере теперь я перестану чувствовать себя белой вороной в компании коллег, половина из которых уже была заочно арестована", — написала она у себя в Twitter.

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