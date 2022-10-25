Суд объявил "экстремистской" песню Оксимирона "Последний звонок"

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск городской прокуратуры и объявил "экстремистской" песню рэпера Оксимирона "Последний звонок". Об этом пишет РИА Новости.

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По словам представителя прокуратуры Москвы, в песне содержатся "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма". "Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", — заключила представитель истца.

Сам Оксимирон или его представители на заседание не явились. В суде было сказано, что повестку отправили надлежащим образом, но она не была получена ответчиком.

Песня "Последний звонок" рассказывает о массовом убийстве в школе. О том, что прокуратура Москвы потребовала присвоить ей статус экстремистского материала, стало известно в конце августа.

В начале октября Оксимирон получил статус "иноагента".