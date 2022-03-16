Международный суд ООН в Гааге приказал России приостановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер до рассмотрения жалобы Киева на ложное толкование Москвой Конвенции о геноциде как предлоге для агрессии.

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Приказ о временных мерах опубликован на сайте суда. Суд признал, что они необходимы, поскольку существует реальный и неминуемый риск того, что до того, как он вынесет окончательное решение по делу, Украине и ее гражданам будет нанесен непоправимый ущерб.

Россия по приказу суда должна приостановить военные действия. Кроме того, ссылаясь на заявление России в ООН, что ДНР и ЛНР запросили у нее военную поддержку, суд ООН потребовал от России обеспечить прекращение любых шагов в пользу военной операции со стороны военных или нерегулярных вооруженных формирований, организаций и лиц, которые могут находиться в Украине под руководством, контролем и при поддержке Российской Федерации.

Россия и Украина также должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или продлить спор по этому делу или затруднить его разрешение.

Просьбу Украины потребовать от России отчета об исполнении обеспечительных мер через неделю после издания приказа суд отклонил.

За принятие обеспечительных мер проголосовали 13 судей, двое судей — избранные от России и Китая — голосовали против.