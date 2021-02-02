Суд отправил Навального в колонию по делу "Ив Роше". Главное

Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С самого утра в окрестностях суда происходили задержания, а все подходы к нему были перекрыты.

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Суд счел, что Навальный систематически нарушал правила условного осуждения. В связи с этим условный срок в 3,5 года решено заменить на реальный — при этом Навальному зачтут то время, которое он провел под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела — это примерно 10 месяцев. Таким образом, всего Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Симоновский суд Москвы решил провести выездное заседание в Мосгорсуде, где есть большой зал, объяснив это повышенным вниманием прессы. Накануне пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Навального доставят в суд, а не будут связываться с ним по видеосвязи.

Полиция в свою очередь объявила, что у Мосгорсуда будут усилены меры безопасности, а расположенные рядом с ним улицы будут перекрыты с девяти утра.

Сторонники Навального хотели собраться у Мосгорсуда на митинг, однако уже в восемь утра у здания суда стояли бойцы ОМОНа, а в его окрестностях дежурили машины полиции, автозаки и конная полиция.

Около 10 утра у станции метро "Преображенская" и на подходах к суду начались первые задержания. По данным "ОВД-Инфо", за время суда были задержаны более 300 человек.

С чего началось заседание

Навальный появился в зале суда в хорошем настроении. Увидев свою жену Юлию, он сказал: "Юля, тебя показывали даже по телевизору в моей камере, сказали, что ты злостно нарушаешь порядок. Плохая девочка, горжусь тобой".

На время заседания политика поместили в стеклянный аквариум. Он попросил Юлию сесть так, чтобы ему было лучше ее видно.

Представившись суду, Навальный также попросил представиться и судью. "Я судья Репникова", — сказала та. О том, что Репникова будет вести заседание вместо судьи Окуневой, стало известно буквально за несколько минут до начала заседания.

На вопрос о месте проживания Навальный снова пошутил. "СИЗО №1", — сказал он.

Представитель ФСИН, начавший свое выступление после представления сторон, попросил отправить Навального в колонию на 3,5 года, заявив, что в 2020 году политик семь раз — в том числе и до отравления, в первой половине года — не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и получал из-за этого предупреждения.

На вопрос прокурора, почему заменить условный срок на реальный ФСИН попросила только в конце декабря, представитель службы заявил, что дело в "принципах гуманизма, на которых стоит уголовно-исполнительная система".

"Полагалось, что условно осужденный Навальный изменит свое отношение к приговору суда и встанет на путь исправления, однако Навальный должных выводов для себя не сделал", — заявил он (цитата по "Медиазоне").

Защитники Навального указывали, что в начале 2020 года — 9 января — политик уведомлял инспекцию о том, что не сможет явиться, поскольку собирается в отпуск, однако ФСИН этот документ к материалам не приложила.

Представитель ФСИН объяснил это тем, что 9 января 2020 года был четверг, а Навальному нужно было приходить в инспекцию в первый рабочий понедельник, то есть 13 января.

Еще один документ, на который обращала внимание суда защита, — справка из берлинской клинике "Шарите" о том, что лечение Навального закончилось только 15 января.

"Если бы он не был задержан [в воскресенье, 17 января], то в понедельник утром он, конечно, поехал бы в инспекцию, чтобы отметиться", — отмечал адвокат Вадим Кобзев.

Защитники Навального также пытались выяснить, почему его объявили в розыск, не попытавшись связаться с его представителями и родственниками. "У вас в двух рапортах указано, что охрана дома говорит, что он находится на лечении. Даже охрана знала, вся страна знала!" — недоумевал адвокат Кобзев (цитата по "Медиазоне").

Представитель ФСИН настаивал на том, что служба не знала, где находится Навальный, потому что он не являлся в уголовно-исправительную инспекцию.

При этом представитель службы подтверждал, что в декабре в инспекцию поступило уведомление от Кобзева, в котором говорилось, что Навальный был отравлен, очнулся в "Шарите" и находился в отделении интенсивной терапии до 23 сентября, после чего его выписали, он переехал в отель и продолжал проходить реабилитацию и лечиться амбулаторно.

"Объясните, пожалуйста, каким образом я мог лучше исполнить свои обязательства? Я впал в кому, смог встретиться с адвокатами и отправил вам бумагу, у вас были адрес и все контакты. Я продолжил лечение, закончил его и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, что я мог сделать лучше?" — спрашивал Навальный.

Представитель ФСИН продолжал настаивать на том, что Навальный должен был предоставить некие документы, подтверждающие уважительную причину для неявки.

После изучения письменных материалов судья объявила перерыв на два часа. "Можно кого-нибудь в "Макдональдс" отправить", — отозвался Навальный.

"Я как могу борюсь и буду продолжать это делать"

После перерыва первым в суде выступил сам Алексей Навальный.

"Я бы хотел обратить внимание всех присутствующих на слона в этой комнате. Меня пытаются наказать за дело, за которое я уже был осужден", — говорит он.

Политик напоминает, что после приговора по "Ив Роше" он обращался в ЕСПЧ. "И Европейский суд признал, что там нет состава преступления. И Россия даже частично признала это решение. Тем не менее мой брат отсидел по этому делу, а мне продлили испытательный срок", — продолжает Навальный.

"Давайте немного математики. В 2014 году меня осудили. Сейчас 2021 год, меня продолжают пытаться посадить по этому делу. Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было, еще одно недавно возбудили. Тем не менее кому-то хочется, чтобы я ни шагу по этой стране свободным человеком не сделал. Мы знаем почему это случилось — ненависть и страх одного чкеловека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду, выжив", — говорит политик.

В этом месте Навального начинала настойчиво перебивать представительница прокуратуры. Она настаивает, что в этом заседании они рассматривают другой вопрос — о замене условного срока на реальный.

"Я свое мнение относительно представления высказываю в полном соответствии с законом. И то, что представитель обвинения прерывает меня на каждом слове, тоже о чем-то говорит", — парирует оппозиционер.

По словам Навального, он "выжил, не испугался, не прятался в бункере". Кроме того, политик напоминает, что он еще и участвовал в расследовании, авторы которого утверждают, что доказали причастность российских спецслужб к покушению на него.

На этом основании оппозиционер заявил, что президент России Владимир Путин обижен на него за то, что "войдет в историю как отравитель". А главной целью судебного процесса Навальный считает запугивание людей.

"У нас вся страна живет в полном швахе, получая 20 тысяч рублей. И они все молчат. Потому что этого добиваются вот такими способами — посадить, чтобы запугать миллионы. Росгвардия, клетка — это демонстрация слабости! Просто слабости! Миллионы и сотни тысяч посадить нельзя! Все это рассыплется!" — продолжал Навальный.

Прокурор несколько раз пыталась перебить Навального, настаивая, что судебное заседание — не митинг. Однако оппозиционер продолжал выступление.

"Я как могу борюсь и буду продолжать это делать. Я оказался под контролем тех людей, которые все намазывают химоружием. И за мою жизнь сейчас не дадут трех копеек, но я буду с вами бороться и призываю всех вас бороться! В России много хороших вещей, самая хорошая — люди, которые не боятся, не смотрят в стол, которые никогда не обменяют свою родину на виноградники и аквадискотеки. Мое мнение заключается в том, что я требую своего немедленного освобождения", — заключил он.

На этом Навальный закончил свое выступление и передал слово своим адвокатам.

Выступления адвокатов

Первым выступал защитник Вадим Кобзев. Он заявил, что Навальный уведомлял инспекцию о том, что продолжает проходить курс физиотерапии в Берлине, а ФСИН демонстративно не замечает информации, содержащейся в справках из клиники "Шарите" и уведомлении о местонахождении, которое посылал политик из Германии.

По словам адвоката, ФСИН не пыталась связаться ни с ним, ни с матерью Навального. Он настаивает на том, что ФСИН грубо нарушила порядок проведения розыска, поэтому и само задержание было нелегитимным.

Защитник обратил внимание на то, что Навальный перед отлетом из Берлина взял справку о том, что политик проходил лечение до середины января. Этот документ оппозиционер собирался отдать во ФСИН после прибытия в Москву, но его задержали в аэропорту. "И даже в суде в Химках мы ее приобщить не смогли", — пожаловался адвокат.

Второй адвокат Навального Ольга Михайлова свое выступление начала с воспоминаний о том, когда начались проблемы с инспекцией. По ее словам, это произошло значительно раньше 2020 года. По словам Михайловой, представители ФСИН неоднократно меняли дни, когда он должен был отмечаться, и сами проверяли его по неожиданным дням.

Защитник напоминает о постановлении Страсбургского суда по делу "Ив Роше" — тогда суд пришел к выводу, что судебные постановления в отношении Алексея Навального и его брата Олега Навального вынесены с нарушением конвенции по правам человека. Несмотря на это, говорит адвокат, в России политику продлили условный срок, а президиум Верховного суда не нашел оснований для отмены приговора по "Ив Роше", не став в итоге выполнять решение ЕСПЧ.

Позиция прокуратуры

После длительного спора с Навальным прокурор Екатерина Фролова начала обосновывать требование заменить ему условный срок на реальный. Обращаясь к судье, она сказала, что речь идет о стандартной процедуре замены наказания, указанного в приговоре, в случае нарушений условий его отбывания.

Фролова напомнила о приговоре, который политик получил по делу "Ив Роше" — 3,5 года условно с обязательством своевременно являться в инспекцию не реже двух раз в месяц. Тот факт, что политик — единственный в России человек, который был дважды подряд осужден условно, хотя обычно на второй раз назначают уже реальный срок, она назвала привилегией.

"Однако он, несмотря на проявленный к нему гуманизм, неоднократно нарушал обязательство регистрироваться в инспекции", — продолжает Фролова.

Инспекция, утверждает прокурор, несколько раз предупреждала Навального, что его условный срок может быть заменен на реальный.

Навальный в Германии свободно перемещался по стране, давал интервью и занимался спортом, говорит прокурор. По ее мнению, это свидетельствует о том, что он демонстративно игнорировал требования ФСИН и российские законы.

Суть дела

11 января Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский суд с представлением о замене Навальному условного срока на реальный, заявив, что политик уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег по делу "Ив Роше". Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексея — к трем с половиной годам условно. Его испытательный срок истек 30 декабря 2020 года.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Берлина. Его доставили в химкинское отделение полиции и уже на следующий день там же, в участке, состоялось заседание суда, который продлил срок его задержания на 30 суток и отправил в СИЗО "Матросская тишина".

При этом следственный изолятор не предназначен для "задержанных", не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми — в российских законах не предусмотрено статьи для взятия под стражу условно осужденных уклонистов, а также учреждений для содержания таких заключенных.

23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо", на первой акции были задержаны больше 4 тысяч, а на второй — больше 5,5 тысяч человек.

После акций были возбуждены несколько уголовных дел, большинство из которых — по статье о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ). Ближайшие соратники оппозиционера стали фигурантами уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ).

28 января в Мособлсуде состоялось рассмотрение апелляции Навального на продление его задержания. Суд жалобу политика отклонил, Навальный, принимавший участие в заседании по видеосвязи, выступил с речью, в которой назвал происходящее "демонстративным беззаконием".