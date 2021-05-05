Суд принял иск Алексея Навального к Пескову
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом "Открытым медиа" сообщила представитель суда, передает "Дождь".

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По словам представителя суда, Навальный сможет участвовать в заседании в случае, если судья даст на это разрешение.

Навальный подал в суд против Пескова в ноябре 2020 года. Оппозиционер потребовал признать не соответствующими действительности и порочащими честь слова пресс-секретаря о том, что с Навальным работают "специалисты ЦРУ".

Суд дважды оставлял иск без движения. Сам Песков отказался комментировать иск Навального, сославшись на то, что в Кремле никогда не комментируют судебные процессы.

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