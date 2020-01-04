Суд разрешил героям фильма "Покидая Неверленд" судиться с компаниями Майкла Джексона

Двое мужчин, выдвинувших обвинения в сексуальном насилии со стороны певца Майкла Джексона в документальном фильме "Покидая Неверленд", могут подать в суд на две его компании MJJ Productions и MJJ Ventures.

Это решение апелляционного суда в Калифорнии стало возможным благодаря изменениям в законодательстве штата, повысившим предельный возраст по иску о сексуальном насилии в детстве.

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что подверглись насилию на ранчо Джексона "Неверленд" в конце 1980-х и начале 1990-х . Им тогда было 7 и 10 лет соответственно.

Майкл Джексон умер в 2009 году. Его семья опровергает выдвинутые против него обвинения. Родственники знаменитого певца назвали фильм "Покидая Неверленд" публичным линчеванием.

Почему они теперь смогут подать иск?

В 2014 году суд отклонил иски, поданные Робсоном и Сейфчаком. Тогда, по калифорнийским законам, заявления о сексуальном насилии в детстве могли быть поданы только до достижения истцами 26-летнего возраста.

Новый закон, вступивший в силу 1 января, продлевает этот возраст до 40 лет.

Робсону сейчас 37 лент, Сейфчаку - 41 год. Неясно, почему в решении суда указаны оба мужчины, несмотря на то, что Сейфчаку сейчас более 40 лет. Скорее всего, суд зачтет его иск, поданный ранее.

В судебном решении говорится, что выводов об истинности обвинений не пока делается, но отмечено, что обвинения имеют тревожный характер, поскольку говорят о многолетних сексуальных надругательствах над детьми.

"Мы рады, что суд понимает, сколь строгую защиту Калифорния установила для жертв сексуального насилия в соответствии с новым законом штата, расширяющим срок давности", - заявил адвокат истцов Винс Финальди.

"Постановление апелляционного суда просто возобновило иски против компаний Майкла Джексона, в которых абсурдно утверждается, что сотрудники Майкла каким-то образом несут ответственность за сексуальное насилие, которого никогда не было", - заявил юрист Говард Вейцман, представляющий интересы обвиняемой стороны.

В 2005 году Майкл Джексон был оправдан по делу о растлении другого 13-летнего мальчика. Он всегда отрицал любые обвинения о причастии к насилию над несовершеннолетними.