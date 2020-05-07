Суд разрешил Нетаньяху сформировать новое правительство

Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) позволил действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху формировать новое правительство и отклонил все апелляции оппозиции, требующие запрета и отмены коалиционного соглашения между партией "Ликуд" во главе с Нетаньяху и блока "Кахоль Лаван" под управлением спикера Кнессета Бени Ганца.

Коллегия, состоящая из 11 судей, единогласно постановила, что нет юридических оснований препятствовать премьеру в формировании правительства. Суд также постановил, что, несмотря на многочисленные юридические проблемы, содержащиеся в тексте коалиционного соглашения между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", в настоящий момент нет оснований для вмешательства и отмены какого-либо из его параграфов, сообщает NEWSru Israel.

В ходе обсуждения коалиционного соглашения судьи подвергли критике изменения, внесенные в "норвежский закон" (он предусматривает уход политиков, назначенных министрами, из Кнессета), а также выразили недоумение по поводу параграфов, в которых оговаривается, что в течение ближайшего года не будут совершаться назначения высокопоставленных чиновников, в том числе генерального инспектора полиции.

Также судьи высказали претензии к параграфу о том, что в период правительства чрезвычайного положения будет заморожена вся законотворческая деятельность парламента. Они потребовали более четко сформулировать термин "правительство чрезвычайного положения", не только в том, что касается длительности его существования, но и сути этого термина.

Судьи потребовали внести ряд изменений в текст соглашения, и лишь после внесения поправок оно было утверждено. Из вердикта следует, что судьи не отрицают возможности вмешательства в те или иные параграфы в дальнейшем, в частности в те пункты, которые касаются работы комиссии по выбору судей.

Впервые в истории Израиля подобное заседания транслировались в прямом эфире. Они в общей сложности продолжались более 17 часов. Решение Высшего суда справедливости устраняет основное препятствие на пути формирования правительства "Ликуда" и "Кахоль Лаван". Вечером 6 мая Нетаньяху и Ганц объявили, что правительство будет приведено к присяге ровно через неделю, 13 мая.

Соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта было подписано 20 апреля. Оно предусматривает, что первые полтора года премьер-министром Израиля будет Нетаньяху, а затем его сменит Ганц. После этого ряд общественных деятелей и организаций потребовали от БАГАЦа аннулировать коалиционное соглашение на основании того, что Нетаньяху обвиняется во взяточничестве.

7 мая Кнессет утвердил поправку к закону о ротационном правительстве, в соответствии с которой новые выборы в парламент пройдут через четыре года, а не через три, как это предусмотрено коалиционным соглашением. После утверждения начнется сбор 61 подписи в поддержку кандидатуры Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра. Подписи должны быть поданы президенту Израиля до полуночи. После этого полномочия формирования коалиции будут формально переданы премьер-министру.

После роспуска Кнессета 19-го созыва в Израиле больше года длился политический кризис. В стране трижды прошли парламентские выборы, на которых партия "Ликуд" хотя и побеждала, но не получала необходимого большинства в Кнессете для формирования правительства. Все это время парламент не мог проводить реформы, принимать бюджет, законопроекты и программы.