Немецкий суд во вторник приговорил к пяти годам тюремного заключения 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря. Йозеф Шюц — самый пожилой человек, когда-либо представавший перед судом за соучастие в военных преступлениях во время Холокоста.

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Суд признал его виновным в соучастии в убийствах во время работы тюремным охранником в лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, к северу от Берлина, в период с 1942 по 1945 год.

Пенсионер, сейчас живущий в земле Бранденбург, признал себя невиновным, заявив, что "абсолютно ничего не делал" и не знал об ужасных преступлениях, совершавшихся в лагере. "Я не знаю, почему я здесь", — сказал он на закрытии судебного процесса в понедельник.

Но прокуроры заявили, что он "сознательно и добровольно" участвовал в убийствах 3518 заключенных в лагере, и потребовали пятилетнего тюремного срока.

В лагере Заксенхаузен с 1936 по 1945 год содержались более 200 тысяч человек — евреев, цыган, советских военнопленных, противников режима и геев.

По данным Мемориала и музея Заксенхаузена, десятки тысяч заключенных умерли от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода или болезней до того, как лагерь был освобожден советскими войсками.

Содействие расстрелу

Прокуроры заявили, что Шюц содействовал и пособничал расстрелу советских военнопленных в 1942 году и убийству заключенных с использованием ядовитого газа Циклон-Б. В то время ему был 21 год.

Во время судебного процесса Шюц сделал несколько противоречивых заявлений о своем прошлом, жалуясь, что у него "все путается в голове".

В какой-то момент столетний старик заявил, что большую часть Второй мировой войны он работал сельскохозяйственным рабочим в Германии. Однако это заявление опровергается несколькими документами с его именем, датой и местом рождения.

После войны Шюц был переведен в лагерь для заключенных в СССР, а затем вернулся в Германию, где работал фермером и слесарем.

Шюц оставался на свободе во время судебного процесса, который начался в 2021 году, но несколько раз откладывался из-за состояния его здоровья.

Несмотря на обвинительный приговор, он вряд ли окажется за решеткой, учитывая его возраст.

Его адвокат Стефан Ватеркамп заявил агентству Франс пресс перед вынесением приговора, что, если его признают виновным, он подаст апелляцию.

Без срока давности

Даже по прошествии более 70 лет с начала Второй мировой войны немецкие прокуроры пытаются привлечь к ответственности последних оставшихся в живых нацистских преступников.

В 2011 году за военные преступления был осужден бывший охранник Иван Демьянюк. Его дело создало юридический прецедент и проложило путь для нескольких последующих.

С тех пор суды вынесли несколько обвинительных приговоров на основаниях принадлежности к режиму, а не за убийства или зверства, непосредственно связанные с конкретным обвиняемым.

Среди них — Оскар Гренинг, бухгалтер в Освенциме, и Райнхольд Ханнинг, бывший охранник СС в Освенциме.

Оба были осуждены за соучастие в массовых убийствах, но умерли, так и не дождавшись тюремного заключения — им было по 94 года.

Бывший охранник СС Бруно Дей в возрасте 93 лет в 2020 году был признан виновным и получил двухлетний условный срок.

В 2021 году 96-летняя бывшая секретарша нацистского лагеря смерти Ирмгард Фюрхнер предстала перед судом за соучастие в убийстве. Перед началом судебного заседания она попыталась скрыться, но через несколько часов была поймана.

Гийом Муралис, профессор-исследователь Национального центра научных исследований Франции, считает, что такие судебные процессы — это важный сигнал.

"Это вопрос подтверждения политической и моральной ответственности отдельных лиц […] в условиях преступного режима в то время, когда неофашистские ультраправые усиливаются повсюду в Европе", — сказал он Франс пресс.