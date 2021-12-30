Суд в Гомеле признал материалы Telegram-канала "Весна" экстремистскими

Суд Железнодорожного района Гомеля признал материалы Telegram-канала правозащитного центра "Весна", лишенного регистрации в Беларуси, экстремистскими. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили представители центра.

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В белорусском Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией уточнили, что судебное постановление коснулось и аналогов этой информационной продукции "в социальных сетях и на других ресурсах".

Юрист: "Весна" — это навсегда

Юрист центра "Весна" Павел Сапелко отметил, что подробности станут известны после внесения изменений в республиканский список экстремистских материалов. "Надеемся, что признание наших продуктов экстремистскими не нанесет вреда волонтерам и нашей работе", — указал Сапелко, добавив, что волонтеры не участвуют в производстве контента. Он уточнил, что предпосылок для закрытия центра пока нет. "Весна" — это навсегда", — уверен юрист.

В марте правозащитный центр "Весна" заявил, что против него возбудили уголовное по статье о действиях, "грубо нарушающих общественный порядок". В центре подчеркнули, что он "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".

"Экстремистскими" считаются около 300 интернет-ресурсов

В Беларуси "экстремистскими" признаны около 300 интернет-ресурсов. Так, в начале ноября КГБ Беларуси счел "экстремистским формированием" агентство БелаПАН. До этого, 8 августа, у сотрудников агентства прошли обыски. Главного редактора Ирину Левшину задержали, она оставалась под стражей.

Перечень составляется на основании постановления Совета министров Беларуси "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", принятого 12 октября. Создатели, организаторы и участники формирований, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.