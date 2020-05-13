Суд в Киеве опять заочно арестовал Виктора Януковича

Заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане позволит начать процедуру его экстрадиции, сообщили в генпрокуратуре.

Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, вынес решение о заочном взятии под стражу бывшего прездента Украины Виктора Януковича в рамках досудебного расследования сроком до 10 июля 2020 года. Политик является подозреваемым по делу об организации преследований и убийств участников массовых акций протеста, состоявшихся в феврале 2014 года в Киеве и других городах Украины, путем превышения служебных полномочий, напоминает украинское информагентство УНИАН.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуроров о мере пресечения экс-президенту в виде содержания под стражей без права внесения залога. Аналогичное решение Печерский райсуд уже выносил 4 мая 2020 года.

Второй заочный арест

Тогда оно было принято в рамках дела о захвате государственной власти, по которому Виктор Янукович также проходит в статусе подозреваемого.

Как заявили в Офисе генпрокурора, решение о заочном аресте Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции. В феврале 2014 года, после акций протеста на Майдане, политик бежал из Украины в Россию.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. При этом суд не признал тогда доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.