Суд в Минске приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Верховном суде Беларуси во вторник, 6 июля, вынесен приговор одному из главных оппонентов белорусского правителя Александра Лукашенко, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Судьи почти полностью удовлетворили требование прокуратуры, запросившей наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет.

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Ранее, во время прений, гособвинитель Сергей Гиргель заявил, что прокуратура настаивает на отбывании наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности. По его словам, результаты следствия позволяют прийти к выводу о виновности Бабарико и других фигурантов дела.

Для бывших руководителей Белгазпромбанка Дмитрия Кузьмича и Сергея Шабана прокуратура просила по 6,5 года лишения свободы каждому, а для Сергея Добролета, Александра Ильясюка и Кирилла Бадея — по 5,5 года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Главный соперник Лукашенко на выборах 2020 года

Виктор Бабарико в мае 2020 года был выдвинут кандидатом в президенты Беларуси и считался на тот момент главным соперником Лукашенко. Бывший банкир был задержан 18 июня по делу об "организации на базе Белгазпромбанка преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж". Бабарико оставался единственным фигурантом, который не признал свою вину. Другие обвиняемые заключили досудебные соглашения.

Перед началом оглашения приговора перед зданием суда выстроилась очередь из нескольких десятков человек, желавших попасть в зал заседаний. По данным белорусских СМИ, на оглашение приговора приехали послы нескольких стран ЕС.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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