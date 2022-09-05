Мосгорсуд признал бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Прокурор запрашивал для журналиста 24 года лишения свободы. Сафронов не признал вину.

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Журналисту также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Адвокаты, как передает "Интерфакс", намерены обжаловать приговор.

Дело Сафронова

Ивану Сафронову 32 года. Уже более двух лет он находится в СИЗО "Лефортово" — его арестовали в июле 2020 года по обвинению в госизмене.

На тот момент Сафронов работал в "Роскосмосе", куда устроился на должность советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина всего за несколько месяцев до своего задержания.

До назначения в "Роскосмос" Сафронов почти десять лет проработал специальным корреспондентом в "Коммерсанте", а затем — в "Ведомостях". Он писал о российском оборонно-промышленном комплексе, космической промышленности, экспорте российского оружия и о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными партнерами.

ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам, но о том, что именно вменяют Сафронову, долгое время было не известно. На стадии следствия материалы дела не показывали даже защите журналиста, ссылаясь на государственную тайну.

В августе издание "Проект" опубликовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Согласно нему, журналиста обвиняют в том, что он якобы передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также о российской военной кампании в Сирии. ФСБ считает Лариша и Воронина сотрудниками иностранной разведки.

Лариш в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке. Воронина, который проживал в Германии, арестовали во время его визита в Москву в феврале 2021 года и также обвинили в госизмене. Он содержится в том же следственном изоляторе, что и Сафронов.

В одном из судебных заседаний по своему делу он признался, что оговорил журналиста. По данным "Проекта", Воронину предложили пойти на сделку со следствием, и он выдумал куратора с позывным Wichser, что переводится с немецкого языка как "дрочер". Однако в СВР подтвердили существование такого куратора.

Также из опубликованного "Проектом" обвинительного заключения следует, что следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные. А информация, которую ФСБ квалифицирует как государственную тайну, практически вся была в открытом доступе в тот момент, когда Сафронов, по утверждению следствия, "передавал" ее за рубеж, утверждает "Проект".

Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова по существу в апреле этого года, но все заседания проходили в закрытом режиме. Сафронов не признает свою вину, и отказался от сделки со следствием. После того, как сторона обвинения запросила Сафронову 24 года лишения свободы, один из его адвокатов Евгений Смирнов рассказал, что прокурор прямо во время перерыва в заседании предложила журналисту признать вину в обмен на 12 лет лишения свободы, но тот отказался.

И ФСБ, и Кремль отрицали, что дело против Сафронова связано с его журналистской деятельностью. Однако, как выяснила Би-би-си, слежку за Сафроновым в рамках дела о госизмене начали после скандала из-за его эксклюзивной журналистской публикации в 2019 году.

Также в распоряжении Би-би-си оказались два письма египетских чиновников в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которые были отправлены весной 2019 года, после публикации в "Коммерсанте" текста Сафронова и его коллеги Александры Джорджевич о поставках Су-35 Египту.

Эти письма есть и среди материалов дела о госизмене в отношении Сафронова, рассказал Би-би-си один из его адвокатов Евгений Смирнов. Как следует из опубликованного в "Проекте" обвинительного заключения, следователи из ФСБ говорили с несколькими свидетелями по делу именно о тексте Сафронова про поставки нового истребителя Су-35 египетским ВВС.