Суд в Москве заочно арестовал Ивана Жданова

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника политика Алексея Навального Ивана Жданова, обвиняемого по делу о создании экстремистского сообщества и мошенничестве, сообщает со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс" в среду, 18 мая.

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"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Жданова меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", — сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буровцова.

Жданову предъявлено обвинение в "создании и руководстве экстремистским сообществом", создании НКО, деятельность которых "сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей", "мошенничестве в особо крупном размере", а также "сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистского сообщества".

В 2021 году Жданов уже был заочно арестован Нагатинским судом за "злостное неисполнение решения суда", а в начале года Росфинмониторинг внес его в "перечень террористов и экстремистов". Бывший директор ФБК был также объявлен в международный розыск. Жданов покинул Россию осенью 2019 года.

Летом 2021 года суд признал все связанные с Навальным структуры экстремистскими организациями, после чего против их бывших сотрудников начались новые репрессии, большинству из них пришлось покинуть Россию.