Суд в Одессе приговорил к 7 годам бывшего лидера ячейки "Правого сектора"

Экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.

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Приморский суд Одессы вынес обвинительный приговор активисту и блогеру Сергею Стерненко. Во вторник, 23 февраля, бывший лидер местной ячейки "Правого сектора" приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Стерненко признан виновным в разбое и незаконном обращении с оружием, но освобожден от уголовной ответственности за похищение человека в связи с окончанием срока давности.

Стерненко намерен обжаловать приговор



С приговором Стерненко не согласился и заявил о давлении на судью со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой и замглавы офиса президента Олега Татарова, сообщает телеканал "Громадске". Стерненко заявил, что намерен обжаловать приговор. Его сторонники выступили с угрозами в адрес обвинения после оглашения судьей решения.

Кроме того, после оглашения приговора активист заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность. Позже его слова опровергли в офисе Зеленского. Президент Украины не вмешивался в расследование и рассмотрение уголовного дела в отношении Стерненко и не предлагал ему никаких должностей, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель "Украинской правде". "Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях", — указала она.

В деле Сергея Стерненко речь идет о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, симпатизирующего пророссийской "Родине". Шербич заявил, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко, в то время возглавлявшим одесский "Правый сектор".