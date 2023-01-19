Суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них получил пожизненный срок
Foto: LETA

Стокгольмский окружной суд вынес обвинительный вердикт по делу "братьев-разведчиков" — Паяма и Пеймана Киа, обвинявшихся в шпионаже в пользу России при отягчающих обстоятельствах.

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Суд над братьями Киа продлился больше года (арестовали их еще осенью 2021-го) и постановил, что на протяжении около 10 лет подсудимые "оказывали помощь России и ГРУ", предоставляя Москве информацию, "которая могла поставить под угрозу безопасность Швеции".

В итоге 42-летний Пейман Киа — в прошлом штатный сотрудник шведских спецслужб — приговорен к пожизненому заключению; 35-летний Паям Киа проведет в тюрьме 9 лет и 10 месяцев.

Учитывая характер обвинений, частично слушания проходили в закрытом режиме, без доступа журналистов, а текст судебного решения отредактируют перед публикацией, вымарав из него данные, которые могут представлять государственую тайну.

Сами обвиняемые, по словам их адвокатов, свою вину так и не признали.

Адвокат Пеймана Киа сказал Reuters, что его подзащитный собирается оспорить вердикт. Адвокат его брата не прокомментировал итог дела.

В чем суть обвинений

Обоим братьям было предъявлено обвинение по статье о шпионаже с отягчающими обстоятельствами, а старшему, Пейману (ему 42 года, а Паяму — 35) — дополнительно по статье о грубом нарушении правил доступа к секретной информации.

Согласно обвинению, Пейман Киа добывал секретную информацию для россиян, когда служил в шведских спецслужбах и армии. В момент ареста он был шефом службы безопасности в Продовольственном бюро Швеции.

Младший брат, Паям, как полагает следствие, поддерживал связь с ГРУ, передавал информацию и получал золото и деньги. При аресте он разломал и выбросил жесткий диск, который затем нашли следователи.

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BBC News Русская служба:

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