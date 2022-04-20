Суд выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне в среду, 20 апреля, одобрил ордер на экстрадицию основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где в отношении него выдвинуты 18 уголовных обвинений. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Дело теперь будет направлено министру внутренних дел Великобритании Прити Пател, которой предстоит принять решение о выдаче.

В случае возможного подписания ордера Пател — у Ассанжа еще останется возможность попытаться оспорить решение в судебном порядке в ходе апелляции в Высоком суде Лондона. До 18 мая защита основателя WikiLeaks может представить свои аргументы.





"Репортеры без границ" требуют освободить основателя WikiLeaks

"Я обязан направить ваше дело госсекретарю (главе МВД. — Ред.), чтобы она приняла решение, экстрадировать вас или нет", — отметил судья.

Ранее в международной неправительственной организации "Репортеры без границ" призвали незамедлительно освободить основателя WikiLeaks.





В чем обвиняют Ассанжа?

В США Джулиана Ассанжа обвиняют, в частности, в незаконном получении секретных данных и их обнародовании, в шпионаже, а также в сговоре с целью взлома компьютерных сетей. Ему грозят до 175 лет тюрьмы.

Активист семь лет — с 2012 по 2019 годы — скрывался в предоставившем ему убежище посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Ассанж свою вину не признавал, подчеркивая, что настоящая цель его преследования шведскими властями — выдать его США.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя WikiLeaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа. Высокий суд Лондона позднее отклонил апелляцию по делу об экстрадиции активиста.





Перенес микроинсульт в тюрьме

В Вашингтоне считают, что секретную информацию, связанную с военными операциями Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане, WikiLeaks передавала бывший сотрудник разведки США Челси Мэннинг, и в результате публикации этих материалов под угрозой оказалась жизнь информаторов американских спецслужб, имена которых фигурировали в обнародованных документах.

Cторонники Ассанжа убеждены, что он пролил свет на военные преступления.

В декабре 2021 года стало известно, что в лондонской тюрьме основатель WikiLeaks перенес микроинсульт.