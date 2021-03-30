Суд вынес приговор бортпроводнику за распространение коронавируса

Вьетнамский суд вынес обвинительный приговор бортпроводнику авиакомпании Vietnam Airlines, который после возвращения из Японии нарушил 14-дневный карантин. В результате, изолировать и протестировать пришлось 2000 человек, расходы на это достигли почти 200 000 долларов, со ссылкой на Reuters сообщает Forbes.

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Вьетнамский суд приговорил бортпроводника Vietnam Airlines к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в нарушении правил карантина, введенного в связи с пандемией Covid-19, и распространении коронавируса.

В заявлении Министерства общественной безопасности Вьетнама отмечается, что в ходе однодневного судебного процесса Народный суд Хошимина признал 29-летнего Дуонга Тан Хау виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний». После возвращения самолета во Вьетнам из Японии, бортпроводник рейса нарушил правила 14-дневного карантина и вместо изоляции посещал кафе, рестораны и уроки английского языка, а также встречался с 46 другими людьми. 28 ноября его тесты дали положительный результат на Covid-19.