Суд Японии поддержал запрет на однополые браки

Окружной суд Осаки в понедельник отклонил коллективный иск сразу трех однополых пар, утверждавших, что существующий в стране запрет на однополые браки является неконституционным, и добивавшихся равных с гетеросексуальными парами прав на заключение официальных брачных отношений.

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"С точки зрения личного достоинства можно говорить о необходимости реализации преимуществ официального признания брака однополых пар, — говорится в постановлении суда, — но и отказ от признания таких союзов нельзя считать нарушением конституции".

В соответствии с конституцией Японии брак заключается только по обоюдному согласию обоих полов, однако в последние годы местные власти по всей стране начали признавать однополые пары, хотя при этом такие пары не получают всех прав, полагающихся тем, кто состоит в законном браке.

При этом суд постановил, что если для гомосексуальных пар будет создана законодательная база, сходная по форме с браком, то однополые партнеры смогут воспользоваться правовыми преимуществами, полагающимися всем парам, состоящим в законном браке.

Решение суда Осаки стало ударом для ЛГБТ-сообщества Японии, которое надеялось, что власти прислушаются к решению, принятому в марте 2021 года судом Саппоро, постановившим тогда, что отказ в заключении брака однополым парам является неконституционным.

"Ничто не может заменить брак, поэтому я не ощущаю ничего, кроме обиды, — так отреагировала на постановление суда Мачи Саката, вынужденная сочетаться браком со своей американской партнершей в Орегоне. — Они словно говорят: мы не можем относиться к вам так же, как ко всем остальным, но это нормально, верно?"

Вопрос экономики

Хотя японское законодательство считается по меркам дальневосточного региона относительно либеральным (однополые браки в Азии разрешены лишь на Тайване), однополые пары там не имеют права жениться официально, наследовать имущество друг друга или иметь родительские права в отношении детей своих партнеров.

В некоторых случаях муниципальные власти идут на уступку и выдают однополым парам свидетельство о том, что они являются партнерами, чтобы они могли, к примеру, совместно арендовать жилье, такое свидетельство все равно не наделяет их полными правами, которыми пользуются гетеросексуальные пары.

К примеру, власти префектуры Токио совсем недавно приняли закон о признании союзов однополых пар, так что по факту новое законодательство уже распространяется более чем на половину жителей Японии.

Однако де-юре Япония остается единственным членом Большой семерки, где однополые браки на государственном уровне не признаются, более того, как заявил недавно премьер-министр Фумио Кисида, вопрос этот еще нуждается в тщательном рассмотрении, а его правящая Либерально-демократическая партия даже не планирует обсуждать этот вопрос или ставить его на голосование (хотя многие высокопоставленные члены партии в частном порядке высказываются за реформу).

Между тем сторонники легализации однополых браков (а саму эту идею, как показали опросы общественного мнения, проведенные местными властями, поддерживает около 70% населения) утверждают, что социальные и экономические последствия этого шага стали бы весьма ощутимыми.

И не в последнюю очередь потому, что это привлекло бы многие крупные международные компании в третью по величине экономику мира.

"Международные фирмы пересматривают свою стратегию в азиатском регионе, и инклюзивность ЛГБТ-сообщества становится важным вопросом, — говорил накануне вынесения вердикта глава отдела Prime Services Japan компании Goldman Sachs и активист движения "Брак для всех в Японии" Маса Янагисава. — И международный бизнес не захочет инвестировать в экономику стран, где недружелюбно относятся к ЛГБТ-сообществу".