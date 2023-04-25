Судан: госсекретарь США объявил трехдневное перемирие. Соблюдается ли оно, неясно

Это уже третье за девять дней боев объявление о перемирии, и предыдущие два были сорваны.

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Как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Барбара Ашер-Плетт, Энтони Блинкен не объяснил, почему он считает, что на этот раз боевые действия действительно будут прекращены.

Блинкен рассказал лишь, что договоренность о прекращении огня с военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" (СБП) и регулярной армией была достигнута в результате 48 часов переговоров. Агентство Reuters поясняет, что посредниками в переговорах выступили США и Саудовская Аравия.

СБП подтвердили слова Блинкена, выпустив заявление о том, что они готовы полностью прекратить огонь.

Армия Судана спустя два часа после объявленного Блинкеном начала перемирия тоже заявила посредством фейсбука, что намерена его соблюдать.

В ходе боев, вспыхнувших в Судане 15 апреля, погибли как минимум 400 человек.

Из-за боев жители столицы Судана, Хартума, вынуждены в основном сидеть по домам, и у них заканчиваются еда и вода. В некоторых местах поврежден водопровод, и многим хартумцам пришлось отправляться за водой к реке Нил.

Перемирие, если оно будет соблюдаться, позволит мирным жителям покинуть город. Кроме того, иностранные государства надеются, что они смогут эвакуировать из Судана своих граждан.

В Хартуме и Судане в целом нет или почти нет и интернета: по данным группы мониторинга сети NetBlocks, в целом по стране уровень использования интернета сейчас составляет 2% от обычного, а в Хартуме интернет полностью пропал с вечера воскресенья.

Бои между суданской регулярной армией и военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" вспыхнули 15 апреля, после того, как командир СБП, генерал Мохамед Хамдан Дагало рассредоточил своих бойцов по стране, что армия восприняла как угрозу.

Как объясняют эксперты по Судану, в целом конфликт сводится к личному противостоянию командующего армией и фактически главы государства генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и генерала Мохамеда Хамдана Дагало.