Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Спустя полтора года после масштабных протестов в Казахстане местные власти продолжают преследовать их участников — причем не только живых, но и (заочно) убитых во время беспорядков и столкновений с полицией. Этим летом казахстанские суды закончили рассмотрение уголовных дел в отношении десяти погибших в январе 2022-го, и только одного из них оправдали. Айсымбат Токоева рассказывает, как в Казахстане устроены процессы над мертвыми и почему власти не могут ограничить правосудие только теми, кто способен отбыть назначенное им наказание.





После начала полномасштабного вторжения в Украину Следственный комитет РФ взял шефство над частью вывезенных в Россию детей с оккупированных территорий, а глава ведомства Александр Бастрыкин даже поручил кадетским корпусам, находящимся в подчинении СК, подготовиться к приему подростков на обучение. Год назад более 40 несовершеннолетних с Донбасса надели на себя кадетскую форму, и их стали готовить к карьере следователей в России. Анна Рыжкова вместе с активистами из проекта Kidmapping узнала, что происходит с этими детьми.





На этой неделе исполнилось 15 лет с начала российско-грузинской войны. Боевые действия продлились пять дней — армия РФ вытеснила грузинские войска из самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, добилась выгодного перемирия, избежала международной изоляции и вскоре признала независимость двух регионов соседней страны. С тех пор уже полтора десятилетия грузинские села, расположенные рядом с "границей", находятся в так называемой "зоне страха", откуда российские спецслужбы регулярно (и безнаказанно) увозят граждан другого государства на допросы. Фотограф Виталий Малышев вместе с волонтерами отправился в нескольких таких сел, чтобы показать, как там устроена жизнь.





Хотя почти полностью разрушенный российскими войсками Мариуполь после начала полномасштабного вторжения покинули десятки тысяч местных жителей, многие были вынуждены остаться. В городе плохо работает мобильная связь и интернет, нет почти никакой инфраструктуры, а оккупационные власти действуют так, что "самой человечной" считается ритуальная служба. Петербурженка, с самого начала войны помогавшая мариупольчанам перебраться в Эстонию или Финляндию, на месяц переехала в занятый россиянами украинский город, чтобы на этот раз помочь тем, кто остался. Ее историю пересказала Юлия Селихова.



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Павел Мезерин и Денис Угрюмов уехали из России больше десяти лет назад. Сейчас они собираются отправиться в Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ в составе взвода "Свободная Ингрия" — оба мужчины выступают за создание отдельного государства Ингерманландия в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области РФ. При этом этнические финны-ингерманланды, которые не имеют отношения ни к вооруженному формированию, ни к борьбе за отделение от России, критически относятся к активистам и считают, что они апроприируют их национальные символы. Юлия Сергеева поговорила с участниками заочного конфликта.

