Султан Омана, пробывший у власти полвека, скончался в возрасте 79 лет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Султан Омана Кабус бин Саид аль Бу Саид, старейший лидер в арабском мире, скончался в возрасте 79 лет.

В 1970 году султан при британской поддержке сверг своего отца в рамках бескровного переворота, и развернул страну в сторону быстрого развития экономики, используя огромные запасы нефти.

Он считался популярным лидером, хотя и был абсолютным монархом, при котором подавлялась любая оппозиция.

Причина его смерти пока не объявлена. Двоюродный брат покойного султана Хайтем бен Тарик Аль Саид принял присягу в качестве следующего султана.

Семейный совет должен был в течение трех дней выбрать преемника султану Кабусу, который не имел наследника. Вместо этого члены совета приняли решение открыть запечатанный конверт, в котором Кабус назвал своего преемника.

Султану принадлежит вся полнота власти в Омане. Он также занимает должности премьер-министра, главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и министра иностранных дел.

В декабре султан Кабус провел неделю в Бельгии, где проходил лечение, и поступали сообщения, что он страдал от рака.

Размещенные в социальных сетях видеокадры свидетельствуют, что у Большой мечети султана Кабуса в столице Мускате собралась толпа мужчин.

Гроб с его телом был выставлен в мечети, а затем захоронен на семейном кладбище.

Султан Омана, пробывший у власти полвека, скончался в возрасте 79 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA

В телевыступлении перед принятием присяги султан Хайтем, бывший министр культуры и исторического наследия и выпускник Оксфорда, обещал продолжить политику своего предшественника.

Пока гладкая передача власти

Себастьян Ашер, редактор Би-би-си по Ближнему Востоку

Этого дня ждали и боялись в Омане, где старый султан в белом тюрбане в течении полувека олицетворял собой страну, которая под его началом вступила в современный мир.

Высказывались опасения, что его кончина принесет нестабильность в Оман, который до сих пор в основном избежал волнений и потрясений, свойственных Ближнему Востоку. Однако процесс передачи власти прошел на удивление гладко.

Новый султан Хайтем бен Тарик Аль Саид, родившийся в 1954 году, поспешил заверить страну и мир в том, что он будет продолжать идти путем своего предшественника.

Позиции нового султана укрепляет тот факт, что он был выбран самим султаном Кабусом.

Но перед ним встанет трудная задача по сохранению критически важной роли, которую Оман играл в регионе, будучи посредником и доверенным лицом во многих конфликтах в регионе Персидского залива.

Нейтралитет и абсолютная монархия

В течение почти полувека султан Кабус полностью доминировал в политической жизни Омана, население которого составляет 4,6 млн человек, из которых около 43% являются мигрантами.

В возрасте 29 лет он сверг своего отца Саида бен Таймура, замкнутого и ультраконсервативного правителя, который запрещал своим подданным слушать иностранное радио, носить солнцезащитные очки, получать образование и выезжать из страны.

Кабус немедленно объявил, что намерен создать современное правительство и использовать доходы от добычи нефти на развитие страны, в которой в тот момент было всего 10 км мощенных дорог и три школы.

В течение первых нескольких лет своего пребывания у власти новый султан подавил с помощью британского спецназа восстание племен в южной провинции Дхофар, которых поддерживал находившийся под советским влиянием северный Йемен.

Султан Кабус, который обладал личным обаянием и видением будущего, проводил линию нейтралитета во внешней политике и стал посредником тайных переговоров между США и Ираном в 2013 году, которые привели к исторической ядерной сделке спустя два года.

В 2011 году, когда по всему Ближнему Востоку начались выступления в рамкам так называемой Арабской весны, в Омане также проявилось недовольство населения, хотя крупных волнений удалось избежать.

Тем не менее, тысячи оманцев вышли на улице по всей стране, требуя повышения зарплат, рабочих мест и прекращения коррупции.

Силы безопасности сначала просто наблюдали за этими протестами, но затем принялись разгонять демонстрантов, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и даже боевое оружие.

Двое человек были убиты, десятки получили ранения. Сотни оманцев были привлечены к суду по обвинениям в "незаконных сборищах" и оскорблении имени султана.

Султан Омана, пробывший у власти полвека, скончался в возрасте 79 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA

Протесты не привели ни к каким значительными переменам. Однако Кабус устранил нескольких министров, обвинявшихся в коррупции, расширил полномочия Консультативного совета и обещал создать новые рабочие места в государственном секторе.

С тех пор власти продолжают преследовать местных журналистов, выступающих против правительства, изымать из продажи книги, и подвергать цензуре независимые газеты и журналы.

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