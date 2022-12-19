"Пока они не уйдут с захваченной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", — заявил британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с лидерами стран Объединенных сил реагирования в Риге. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства Великобритании.

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Сунак призвал союзников усилить поддержку Украины, подчеркнув, что поставки необходимо корректировать в соответствии с меняющейся ситуацией в зоне боевых действий. Премьер-министр пообещал, что в 2023 году его правительство направит Киеву военную помощь в объеме не меньше показателей этого года, т.е. как минимум на 2,3 млрд фунтов (2,64 млрд евро).

По мнению Сунака, призывы к перемирию, исходящие из Москвы, могут быть "ложным вызовом" — в случае успеха Кремль использует выигранное время для усиления собственных войск. "Любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно бессмысленен в нынешнем контексте", — подчеркнул глава кабинета министров королевства.

Также британский премьер подчеркнул, что союзники Украины должны сфокусироваться на снижении международной поддержки России в ее войне против Украины, в частности нарушить поставки оружия из Ирана и продолжать вводить ограничения на торговлю российскими природными ресурсами.

"Я думаю, что наша общая решимость ясна: мы поддерживали и будем поддерживать Украину. В первую очередь потому, что их безопасность — это наша безопасность", — подытожил Сунак.

Премьер-министр Великобритании приехал в Ригу для участия в саммите глав государств и правительств стран, входящих в Объединенные силы реагирования (JEF). Помимо Соединенного Королевства и Латвии, в JEF состоят Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды и Норвегия.

После завершения саммита Сунак отправится в Эстонию, где проведет двусторонние переговоры с премьер-министром страны Каей Каллас.