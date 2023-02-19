Sunday Times: к апрелю Украина может получить лишь четверть обещанных танков

Украина, скорее всего, получит не более четверти от того количества западных танков, которые она хотела бы иметь к весенней кампании, пишет Sunday Times.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего украинцы ожидают получить от западных партнеров 320 боевых машин, которые были им обещаны, пишет издание, но, как подсчитали журналисты, к началу апреля до Украины едва ли доберутся 50, говорится в статье.

В результате этих вооружений не хватит на то, чтобы как-то повлиять на ход боевых действий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершается в воскресенье, постарается добиться от своих партнеров ускорить поставки, чтобы как можно быстрее передать Киеву хотя бы 80 танков.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью немецкому Der Spiegel, что многие страны обнаружили, что у них просто нет такого количества исправных танков, чтобы передать Киеву.

"Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт пушек или силовой установки понадобится определенное время", - сказал он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Sunday Times сказал, что западные страны не осознали, что им нужно приложить гораздо большие усилия для того, чтобы помочь Украине.

"До сих пор существует некое чувство - и я обнаруживаю его и у наших собственных военных - "давайте не будем отдавать все". [...] Генеральные штабы все еще думают, что им нужно что-то скрывать. Нам нужно полностью мобилизовать оборонную промышленность. Мы не успеваем. Русские работают на своих заводах в три смены. Запад работает в одну смену. Вот где нам нужно сократить разрыв", - сказал он.

О необходимости иметь на вооружении не менее 300 танков в октябре прошлого года в интервью Economist говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он тогда заявил, что Украине необходимо 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц для запланированного им в 2023 году наступления.

При этом из его слов не следовало, что речь идет о именно о передаче 300 танков, а не об общем их числе в составе ВСУ.

"Я знаю что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на линию 23 февраля", - сказал он.