Superjet с пассажирами сел на недостроенную полосу под Москвой

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро" рейсом российского города Сабетта сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи московского аэропорта "Домодедово", пострадавших нет, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"ИрАэро" заявила, что самолет исправен и подтвердила, что пострадавших нет. Посадка состоялась в 14:17 по московскому времени в штатном режиме, пассажиров отвезли в терминал, передает The Bell.

Росавиация начала расследование инцидента. По предварительным данным, самолет также не получил повреждений.

#SSJ100 а/к ИрАэро, выполнявший чартерный рейс (SU95) из Сабетты(SBT) в Домодедово(DME) экстренно сел на 3-ю строящуюся полосу в #Домодедово.

В настоящий момент проводится эвакуация пассажиров, пострадавших нет.https://t.co/YgXqqGA5Yf pic.twitter.com/eDHwe6WxnE — Otvinta (@otvinta_flu_cc) January 16, 2020

Сейчас в "Домодедово" две полосы, третья строится уже пять лет, но в эксплуатацию еще не введена. Строящаяся полоса расположена параллельно действующей и призвана ее заменить.

Неподалеку от Сабетты на Ямале находится крупнейший в России завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" "Новатэка". "ИрАэро" — один из крупнейших эксплуатантов Superjet, в ее парке девять самолетов SSJ-100.