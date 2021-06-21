Суточный прирост Covid-19 в Литве - 28 случаев, в Эстонии - 12

В Литве за минувшие сутки было выявлено 28 новых случаев Covid-19, один человек, заболевший коронавирусом, скончался, сообщил в понедельник Департамент статистики страны.

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В воскресенье было сделано 3363 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%. Всего в Литве сделано 3 814 520 тестов на Covid-19.

С начала пандемии в Литве Covid-19 был диагностирован у 278 407 человек, а 265 633 человека считаются выздоровевшими.

В целом в Литве умерло 4367 человек, заразившихся Covid-19.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве составляет 66,4 случая.

Всего в Литве от Covid-19 привиты 1 207 804 человека, в том числе 881 300 человек вакцинацию завершили.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 12 новых случаев "Covid-19", случаев смерти заболевших коронавирусом не зарегистрировано, сообщает Департамент здравоохранения страны.

В воскресенье в Эстонии сделано 2167 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%. Всего в Эстонии проведен 1500 961 тест на коронавирус.

С начала пандемии в Эстонии подтверждено 130 818 случаев заражения Covid-19, 83 165 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии умерло 1268 человек, заразившихся коронавирусом.

Лечение в больницах проходят 55 пациентов с Covid-19. Пятеро из них находятся в реанимации, трем пациентам требуется искусственная вентиляция легких.

По оценке Департамента здравоохранения Эстонии, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет 49,81 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 привито 544 309 человек, в том числе 398 697 человек вакцинацию завершили.