Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 1088, в Эстонии - 638

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
За минувшие сутки сделано 10 211 молекулярных тестов (ПЦР) и 7171 антигенных теста на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 452,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,6%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 227 889 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3713 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 7524 смерти.
За минувшие сутки в Эстонии сделано 5598 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 638 тестов (11,4%), скончались 12 человек с коронавирусом.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 727,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 14,8% от общего количества тестов.
За сутки открыли 50 новых историй болезни "Covid-19", стационарное лечение требуется 558 пациентам.
В Эстонии прививки от "Covid-19" получили 260 797 человек, в том числе 75 265 - обе дозы вакцины.