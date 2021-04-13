Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 1088, в Эстонии - 638

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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За минувшие сутки сделано 10 211 молекулярных тестов (ПЦР) и 7171 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 452,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 227 889 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3713 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 7524 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5598 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 638 тестов (11,4%), скончались 12 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 727,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 14,8% от общего количества тестов.

За сутки открыли 50 новых историй болезни "Covid-19", стационарное лечение требуется 558 пациентам.

В Эстонии прививки от "Covid-19" получили 260 797 человек, в том числе 75 265 - обе дозы вакцины.