Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 1125, в Эстонии - 279

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1125 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 576,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 263 475 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4084 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8247 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5089 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 279 тестов (5,5%), скончались двое заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 327,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,1%.

В больницах Эстонии находятся 237 пациентов с коронавирусом.

Привиты в Эстонии 391 119 человек, в том числе 175 806 получили обе дозы вакцины.