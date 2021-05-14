Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 1125, в Эстонии - 279
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1125 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 576,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 263 475 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4084 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8247 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5089 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 279 тестов (5,5%), скончались двое заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 327,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,1%.

В больницах Эстонии находятся 237 пациентов с коронавирусом.

Привиты в Эстонии 391 119 человек, в том числе 175 806 получили обе дозы вакцины.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге